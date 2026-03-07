  • Menu
LPG Price Hike: సామాన్యులకు బిగ్‌ షాక్‌.. భారీగా పెరిగిన సిలిండర్ ధరలు

LPG Price Hike: యుద్దం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో సామాన్యులకు ఊహించని షాక్ తగిలింది.

LPG Price Hike: యుద్దం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో సామాన్యులకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. దేశవ్యాప్తంగా సిలిండర్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. వంటగ్యాస్, కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలను కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీగా పెంచింది. 14.2 కిలోల వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధరపై 60 రూపాయలు, 19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్ పై ఏకంగా 115 రూపాయలు పెంచింది.

పెరిగిన ధరలు తక్షణమే అమలులోకి వస్తాయని కేంద్రం ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ లో 14.2 కిలోల డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధర 905 రూపాయల నుంచి 965 రూపాయలకు చేరింది. అటు 19 కేజీల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర 1961 రూపాయల నుంచి 2076 రూపాయలకు చేరింది. ఉజ్వల్ పథకం కింది అందించే సిలిండర్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని సర్కార్ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

