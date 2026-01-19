  • Menu
Breaking News: ఏపీలో మరో కేజీఎఫ్! కదిరి భూగర్భంలో బయటపడ్డ భారీ బంగారు నిధి!

Highlights

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరిలో బంగారు నిక్షేపాలను గుర్తించడంతో భారీ ఉత్కంఠ నెలకొంది. కేజీఎఫ్ తరహాలో ఇక్కడ మైనింగ్ జరిగే అవకాశం ఉందని సర్వేలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఇటీవలి సర్వేలో భారీ బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు తేలడంతో, ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలోని కదిరి ప్రాంతం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం, ఈ ప్రాంతం భారత గనుల చరిత్రలో సుప్రసిద్ధమైన 'కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్' (KGF) తరహాలోనే నిలవబోతోందని ప్రచారం జరుగుతుండటంతో స్థానికులలో ఆసక్తి పెరిగింది.

అధునాతన సాంకేతికతతో వైమానిక సర్వే

కదిరి బెల్ట్ భూగర్భంలో దాగి ఉన్న ఖనిజ సంపదను గుర్తించేందుకు అత్యాధునిక 'ఏరియల్ స్పెక్ట్రోమెట్రిక్' డేటా మరియు వివరణాత్మక మ్యాపింగ్ ప్రక్రియను ఉపయోగించారు. ఖనిజాల లోతు, పరిమాణం మరియు విస్తృతిని అంచనా వేసేందుకు ఈ సర్వే నిర్వహించారు.

ప్రాథమిక అంచనాలు మరియు ప్రాంతాలు

కదిరి పరిసరాల్లోని దాదాపు 10 ప్రాంతాల్లో బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

  • జౌకుల పరిసరాల్లోని 6 ప్రాంతాల్లో సుమారు 10 టన్నుల బంగారం.
  • రామగిరి ప్రాంతంలో దాదాపు 4 టన్నులు.
  • బొక్కసంపల్లి సమీపంలో 2 టన్నులకు పైగా నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.

మొత్తంగా 97.4 చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో సుమారు 16 టన్నుల బంగారు నిధి ఉన్నట్లు ప్రాథమిక అంచనా.

లోతు, సాంద్రత మరియు గనుల సామర్థ్యం

భూమి లోపల ప్రతి 50 మీటర్ల లోతున బంగారు పొరలు వరుసగా కనిపిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. టన్ను ఖనిజానికి సగటున 4 గ్రాముల బంగారం లభించే అవకాశం ఉందని, ఇది వాణిజ్యపరంగా గనుల తవ్వకానికి అనువైనదని విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ బెల్ట్‌ను క్రమపద్ధతిలో అభివృద్ధి చేస్తే, ఇది ఈ ప్రాంతపు పారిశ్రామిక వృద్ధికి మరియు ఉపాధి కల్పనకు ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతుందని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.

స్థానికుల్లో పెరుగుతున్న ఆశలు

ఈ వార్తలతో కదిరి ప్రాంత ప్రజలు ఆర్థిక పురోగతి మరియు మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక ధృవీకరణ మరియు పారదర్శక ప్రణాళిక కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అదే సమయంలో, పర్యావరణవేత్తలు మైనింగ్ చట్టాలను మరియు పర్యావరణ ప్రభావాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.

ప్రస్తుతం, అధికారులు తదుపరి దశ పరిశీలనలో ఉన్నారు. ఈ అన్వేషణ విజయవంతమైతే భారత ఖనిజ రంగంలో ఇదొక మైలురాయిగా నిలవనుంది.

