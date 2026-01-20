Post Office Scheme: రోజు రూ. 200 పొదుపు చేస్తే చాలు.. చేతికి రూ. 10లక్షలు.. ఈ సూపర్ పోస్టాఫీస్ స్కీమ్ మీకు తెలుసా..!
Post Office Scheme: సంపద నిర్మాణం అనగానే చాలామందికి ముందుగా స్టాక్ మార్కెట్లు లేదా అధిక రిస్క్ పెట్టుబడులే గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ నిజానికి క్రమశిక్షణతో చేసే చిన్న చిన్న పొదుపులే భవిష్యత్తులో బలమైన ఆర్థిక భద్రతగా మారతాయి. అలాంటి భద్రమైన పొదుపు మార్గాల్లో పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) స్కీమ్ ఒకటి. రోజుకు కేవలం రూ.200 పక్కన పెడితే, పదేళ్లలో దాదాపు రూ.10 లక్షల నిధిని ఎలా సమకూర్చుకోవచ్చో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
చిన్న సేవింగ్స్తో పెద్ద లక్ష్యం:
ఈ పథకంలోని ప్రధాన ఆకర్షణ క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు విధానం. రోజుకు రూ.200 సేవ్ చేస్తే నెలకు రూ.6,000 అవుతుంది. మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు కూడా ఇది పెద్ద భారం కాకుండా ఉండే మొత్తం. ప్రస్తుతం పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్పై ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి 6.7 శాతం వడ్డీని క్వార్టర్లీ కాంపౌండింగ్ విధానంలో అందిస్తోంది. ఇది ప్రభుత్వ హామీతో ఉండే పథకం కావడంతో పెట్టుబడికి పూర్తి భద్రత ఉంటుంది.
5 ఏళ్ల నుంచి 10 ఏళ్ల వరకు లాభం:
పోస్టాఫీస్ RD సాధారణంగా ఐదేళ్ల కాలపరిమితితో ఉంటుంది. మీరు నెలకు రూ.6,000 చొప్పున ఐదేళ్ల పాటు జమ చేస్తే మొత్తం డిపాజిట్ రూ.3,60,000 అవుతుంది. దీనిపై వడ్డీ కలిపి 60 నెలల చివరికి సుమారు రూ.4,28,000 వరకు అందుతుంది.ఈ ఖాతాను మరో ఐదేళ్లు పొడిగించుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. అంటే మొత్తం పదేళ్ల పాటు పొదుపు కొనసాగిస్తే, మీరు పెట్టే మొత్తం రూ.7,20,000 అవుతుంది. చక్రవడ్డీ ప్రభావంతో పదేళ్ల చివరికి దాదాపు రూ.10.25 లక్షల వరకు నిధి చేతికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
అత్యవసరానికి రుణ సౌకర్యం:
ఈ స్కీమ్లో మరో ఉపయోగకరమైన ఫీచర్ ఉంది. ఖాతా తెరిచిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత, మీరు జమ చేసిన మొత్తంలో 50 శాతం వరకు రుణంగా తీసుకోవచ్చు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇది పెద్ద సహాయంగా నిలుస్తుంది. ఈ రుణంపై వడ్డీ కూడా RD వడ్డీ కంటే కేవలం 2 శాతం మాత్రమే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఎవరు ఖాతా తెరవవచ్చు?
18 ఏళ్లు నిండిన భారతీయ పౌరుడు ఎవరైనా సమీప పోస్టాఫీస్లో ఈ ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు. గరిష్టంగా ముగ్గురు పెద్దలు కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. కనీసంగా రూ.100తోనే ఖాతా తెరవచ్చు, ఆ తర్వాత మీ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా నెలవారీ పొదుపు కొనసాగించవచ్చు. ఖాతాదారు మరణించిన సందర్భంలో నామినీకి మొత్తం అందుతుంది.
ఈ పథకం రాబడి పరంగా అత్యధిక లాభాలు ఇవ్వకపోయినా, భద్రతతో కూడిన పొదుపు అలవాటు పెంపొందించి చిన్న కుటుంబాలకు బలమైన ఆర్థిక ఆధారాన్ని అందించడంలో మాత్రం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.