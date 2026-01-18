Jio IPO GMP Today: గ్రే మార్కెట్లో దూసుకుపోతున్న ప్రీమియం.. ఇన్వెస్టర్లకు లాభాల పంటేనా?
రిలయన్స్ జియో ఐపీఓ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఇన్వెస్టర్లకు శుభవార్త! గ్రే మార్కెట్లో జియో ఐపీఓ ప్రీమియం (GMP) దూసుకుపోతోంది. లిస్టింగ్ రోజే భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రిలయన్స్ జియో ఐపీఓ (Jio IPO) ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఐపీఓపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) అదుర్స్ అనిపించేలా ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహం నెలకొంది.
జీఎంపీ (GMP) ట్రెండ్ ఎలా ఉంది?
ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, జియో ఐపీఓకు గ్రే మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. లిస్టింగ్ రోజే ఇన్వెస్టర్లకు అదిరిపోయే లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని ట్రేడింగ్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
భారీ డిమాండ్: దేశీయ టెలికాం రంగంలో అగ్రగామిగా ఉండటం జియోకు ప్లస్ పాయింట్.
లిస్టింగ్ గెయిన్స్: ప్రస్తుత జీఎంపీ ట్రెండ్ కొనసాగితే, ఇన్వెస్టర్లు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రీమియం ధరకే స్టాక్ లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఐపీఓ ముఖ్యాంశాలు:
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి విడివడి ప్రత్యేక సంస్థగా రాబోతున్న జియో, భారతీయ ఐపీఓ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఇష్యూలలో ఒకటిగా నిలవనుంది.
- కంపెనీ బలం: కోట్లాది మంది సబ్స్క్రైబర్లు, విస్తృతమైన 5G నెట్వర్క్.
- వాల్యుయేషన్: మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం జియో వాల్యుయేషన్ రికార్డు స్థాయిలో ఉండబోతోంది.
- రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి: చిన్న ఇన్వెస్టర్ల నుంచి హెచ్ఎన్ఐ (HNI)ల వరకు అందరూ ఈ ఇష్యూ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. ఐపీఓకు దరఖాస్తు చేసే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం ఉత్తమం.
ముగింపు: మొత్తానికి రిలయన్స్ జియో ఐపీఓ మార్కెట్లో కొత్త ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ ఏడాదిలోనే అత్యంత విజయవంతమైన ఐపీఓగా ఇది నిలుస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే అధికారికంగా వెలువడనున్నాయి.