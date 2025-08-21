LIC Super Hit Scheme: రూ.50 వేల పెట్టుబడితో లక్షలకు అధిపతి.. ఎల్ఐసీ అందిస్తున్న అద్భుత అవకాశం
LIC Super Hit Scheme: ఎల్ఐసీ దేశంలోనే అతిపెద్ద జీవితబీమా సంస్థ. ఈ కంపెనీ కొత్తగా యూనిట్-లింక్డ్ బీమా ప్లాన్ అయిన SIIPని ప్రవేశపెట్టింది. ఇది బీమా రక్షణతో పాటు పెట్టుబడి అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఇది పాలసీదారులకు అధిక రాబడిని అందిస్తుంది. రిస్క్ అపెటిట్ ఆధారంగా ఈక్విటీ, డెట్ ఫండ్ ఎంచుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ ఏ రకమైన పరిస్థితిలోనైనా బీమా చేసిన కుటుంబానికి కవరేజీని అందిస్తుంది.పెట్టుబడిదారులు తమ పొదుపులను భారీ కార్పస్ ఫండ్గా రూపొందించడంలో సహాయపడుతుంది.
LIC SIIP పాలసీలో చేరడానికి కనీసం వయసు 90 రోజులు లేదా 3 నెలలు. గరిష్ట వయస్సు 65 సంవత్సరాలు ఉండాలి. పాలసీ టర్మ్ 10 నుంచి 25 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. 55 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న కస్టమర్లకు వార్షిక ప్రీమియం కంటే 10 రెట్లు, 55 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న వారికి 7 రెట్లు హామీ ఇస్తారు. LIC SIIP పాలసీదారులకు అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
ఇందులో డెత్, మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. జీవిత బీమా పొందిన వ్యక్తి రిస్క్ ప్రారంభానికి ముందే మరణిస్తే లబ్ధిదారుడు యూనిట్ ఫండ్ విలువకు సమానమైన మొత్తాన్ని అందుకుంటారు. ప్రమాదం తర్వాత మరణం సంభవించినట్లయితే యూనిట్ ఫండ్ విలువను స్వీకరించడానికి ఎంచుకోవచ్చు. LIC SIIPలో ఎంచుకోవడానికి నాలుగు ఫండ్ ఎంపికలు ఉంటాయి. ఫండ్స్ మధ్య ఉచిత స్విచ్, పాలసీ కవరేజీని మెరుగుపరచడానికి యాడ్-ఆన్ రైడర్ ప్రయోజనాలు, ఆదాయపు పన్ను చట్టం కింద పన్ను మినహాయింపు. ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత కస్టమర్ కొంత విత్డ్రా చేయవచ్చు.
LIC SIIPకి రెండు ఐచ్ఛిక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. యాక్సిడెంటల్ డెత్ బెనిఫిట్ రైడర్, పాక్షిక విత్ డ్రా సౌకర్యం. పాలసీ బేసిక్ సమ్ అష్యూర్డ్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ బెనిఫిట్ సమ్ అష్యూర్డ్ కంటే మించకూడదు. LIC SIIP బాండ్ ఫండ్, సెక్యూర్డ్ ఫండ్, బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్, గ్రోత్ ఫండ్ వంటి నాలుగు ఫండ్ ఎంపికలను అందిస్తుంది. ఈ ఫండ్ల పెట్టుబడి, వారి పోర్ట్ఫోలియో, రిస్క్-వెయిట్ ఆధారంగా మారుతూ ఉంటుంది. ఒక పాలసీదారుడు ఎల్ఐసి ఎస్ఐఐపి బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ ఆప్షన్లో పది సంవత్సరాల పాటు రూ. 50,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వడ్డీ రేటు 10%తో పదేళ్ల తర్వాత మొత్తం ఫండ్ విలువ రూ.9,39,700 అవుతుంది.