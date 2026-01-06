Investor Alert: భారత్ 2025లో గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైలురాయి సాధించింది!
భారతీయ స్టార్టప్లు 2025లో $11 బిలియన్లు సేకరించాయి. AI పెట్టుబడులలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఫిన్టెక్, డీప్ టెక్, తయారీ రంగాలలో వృద్ధి. గ్లోబల్ స్టార్టప్ వ్యవస్థలో భారత్ కీలక స్థానం.
భారతదేశ స్టార్టప్ రంగం అత్యున్నత స్థాయికి దూసుకుపోతోంది. ఆవిష్కరణల వెల్లువతో ప్రస్తుతం భారతీయ స్టార్టప్లు బిలియన్ల కొద్దీ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగం అత్యధిక పెట్టుబడులను పొందుతోంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం, స్టార్టప్ పెట్టుబడుల్లో భారత్ ప్రపంచంలోనే మూడవ స్థానంలో నిలిచింది.
పెట్టుబడుల ప్రవాహం మరియు ఒడిదుడుకులు:
భారత స్టార్టప్ రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. దాదాపు 11 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు ఈ రంగంలోకి వచ్చాయి. అయితే, 2024తో పోలిస్తే 2025లో స్టార్టప్ నిధుల సేకరణలో కొంత తగ్గుదల కనిపించింది. 2025లో మొత్తం 1,518 డీల్స్ జరగగా, ఇది 2024 కంటే 39% తక్కువ. అలాగే నిధుల వాటాలో కూడా 17% తగ్గుదల నమోదైంది.
నిధుల వివరాలు:
- సీడ్-స్టేజ్ ఫండింగ్: 2025లో $1.1 బిలియన్లు (2024 కంటే 30% తక్కువ).
- లేట్-స్టేజ్ ఫండింగ్: 2025లో $5.5 బిలియన్లు (2024 కంటే 26% తక్కువ).
- AI స్టార్టప్స్: ఎర్లీ-స్టేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2024తో పోలిస్తే 7% పెరిగింది.
AI రంగం హవా:
2025 సంవత్సరం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో పెట్టుబడులకు శిఖరాగ్రంగా నిలిచింది. గతేడాది AI వెంచర్లు 100 డీల్స్ ద్వారా సుమారు $649 మిలియన్లను సేకరించాయి. ఇందులో ఎర్లీ స్టేజ్ స్టార్టప్లలో $273 మిలియన్లు, ఎండ్ స్టేజ్లలో $260 మిలియన్లు పెట్టుబడిగా వచ్చాయి. 2025లో జరిగిన మొత్తం స్టార్టప్ డీల్స్లో 30 నుండి 40% వాటా AIదే కావడం విశేషం.
రంగాల వారీగా వృద్ధి:
తయారీ రంగం (Manufacturing), ఫిన్టెక్ (Fintech), మరియు డీప్ టెక్ స్టార్టప్లలోకి నిధులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గత ఐదేళ్ల కాలంలో స్టార్టప్ల సంఖ్య పది రెట్లు పెరిగింది. భారత్ మరియు అమెరికా మధ్య మూలధన విస్తరణలో వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఫిచ్ డేటా ప్రకారం, గత ఏడాది నాలుగో త్రైమాసికంలో అమెరికా వెంచర్ ఫండింగ్ $89.4 బిలియన్లకు పెరగ్గా, ఇదే కాలంలో భారతీయ స్టార్టప్లు సుమారు $4.2 బిలియన్లను సేకరించాయి.
మొత్తానికి, ఆర్థిక ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ, భారతీయ స్టార్టప్ వ్యవస్థ తనదైన ముద్ర వేస్తూ ప్రపంచ వేదికపై దూసుకుపోతోంది.