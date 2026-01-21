ఇక్కడ రూ. 216 ఉంటే మీరు మిలియనీర్లే! వారం సంపాదనతో లైఫ్ సెటిల్ అయ్యే ఆ దేశం ఏదో తెలుసా?
Indian Rupee vs Iranian Rial: ఇరాన్ కరెన్సీ సంక్షోభంపై ప్రత్యేక కథనం. ఒక భారత రూపాయికి 463 ఇరానియన్ రియాల్స్.. కేవలం 216 రూపాయలతో ఇరాన్లో మిలియనీర్ ఎలా కావొచ్చో మరియు ఆ దేశ ఆర్థిక పతనానికి కారణాలను ఇక్కడ చదవండి.
Indian Rupee vs Iranian Rial: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కరెన్సీ విలువల హెచ్చుతగ్గులు ఆయా దేశాల ఆర్థిక పరిస్థితికి అద్దం పడతాయి. అమెరికా డాలర్ లేదా బ్రిటిష్ పౌండ్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి తక్కువగా అనిపించినప్పటికీ, కొన్ని దేశాల్లో మన రూపాయి విపరీతమైన బలాన్ని కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా పొరుగు దేశాలైన పాకిస్థాన్, శ్రీలంకల కంటే ఇరాన్లో భారత రూపాయి విలువ ఊహించని స్థాయిలో ఉంది.
రూ. 216 తో ఇరాన్లో 'లక్షాధికారి': ప్రస్తుత గణాంకాల ప్రకారం, ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలహీనమైన కరెన్సీగా ఇరానియన్ రియాల్ నిలిచింది. ఒక భారత రూపాయి విలువ ఇరాన్లో సుమారు 463 రియాల్స్కు సమానం. దీని ప్రకారం, మీ దగ్గర కేవలం 216 భారతీయ రూపాయలు ఉంటే, ఇరాన్ కరెన్సీలో మీరు మిలియనీర్ (1,00,000 రియాల్స్) అయిపోవచ్చు. అంటే భారతదేశంలో ఒక సామాన్యుడి వారం సంపాదనతో ఇరాన్లో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చన్నమాట.
కుప్పకూలిన ఆర్థిక వ్యవస్థ.. కారణం ఏంటి? ఒకప్పుడు ఎంతో వైభవం కలిగిన ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ నేడు ఈ స్థితికి చేరడానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా విధించిన ఆంక్షలు.
అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు: 2018 నుండి అమెరికా విధించిన కఠినమైన ఆర్థిక ఆంక్షల వల్ల ఇరాన్ ఎగుమతులు కుప్పకూలాయి.
కరెన్సీ పతనం: గత కొన్నేళ్లుగా ఇరానియన్ రియాల్ విలువ ఏకంగా 90 శాతం పడిపోయింది.
ఆకాశాన్నంటుతున్న ధరలు: కరెన్సీ విలువ తగ్గడంతో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, సామాన్యులకు నిత్యావసరాలు అందనంత భారమయ్యాయి.
రాజకీయ అస్థిరత: దేశంలో నెలకొన్న అంతర్గత నిరసనలు, రాజకీయ గందరగోళం రియాల్ విలువను మరింత దిగజార్చాయి.
పర్యాటకులకు వరమే కానీ.. తక్కువ ఖర్చుతో విదేశీ ప్రయాణం చేయాలనుకునే భారతీయులకు ఇరాన్ ఒక ఆకర్షణీయమైన గమ్యస్థానంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, అక్కడి అంతర్గత సంక్షోభం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు మరియు ఆంక్షలు ఒక దేశ భవిష్యత్తును ఎలా మార్చేస్తాయో చెప్పడానికి ఇరాన్ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఒక నిదర్శనం.