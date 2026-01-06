  • Menu
India vs Iran Currency: ఒక్క రూపాయి.. అక్కడ వేలతో సమానం! ఇరాన్‌లో కరెన్సీ కల్లోలం.. మన రూపాయి పవర్ ఎంతంటే?

Highlights

India vs Iran Currency: మన జేబులో ఉన్న ఒక్క రూపాయి నోటుకు ఇక్కడ పెద్దగా విలువ ఉండకపోవచ్చు.

India vs Iran Currency: మన జేబులో ఉన్న ఒక్క రూపాయి నోటుకు ఇక్కడ పెద్దగా విలువ ఉండకపోవచ్చు. కానీ అదే రూపాయిని తీసుకుని ఇరాన్ వెళ్తే.. మీరు వేలల్లో ఖర్చు చేయవచ్చు! నమ్మశక్యంగా లేకపోయినా, ప్రస్తుతం ఇరాన్ ఎదుర్కొంటున్న తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభం వల్ల అక్కడ భారత రూపాయి విలువ వేల రెట్లు పెరిగింది.

రూపాయి vs రియాల్: విస్తుపోయే లెక్కలు

జనవరి 2026 నాటి గణాంకాల ప్రకారం.. ఒక భారత రూపాయి సుమారు 16,700 ఇరానియన్ రియాల్స్‌కు సమానం. అంటే మీరు ఒక 100 రూపాయల నోటు పట్టుకుని ఇరాన్ వెళ్తే, అది అక్కడ 16.7 లక్షల రియాల్స్‌గా మారుతుంది. ఒక దేశ కరెన్సీ ఏ స్థాయిలో పతనమైందో చెప్పడానికి ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు.

అసలు ఇరాన్ కరెన్సీ ఎందుకు కుప్పకూలింది?

ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ స్థాయికి పడిపోవడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు ఉన్నాయి

అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు: 2018లో అమెరికా అణు ఒప్పందం నుంచి వైదొలగి ఇరాన్‌పై కఠినమైన ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించింది. దీనివల్ల ఆ దేశ ప్రధాన ఆదాయ వనరు అయిన చమురు ఎగుమతులు భారీగా తగ్గిపోయాయి.

డాలర్ కొరత: విదేశీ మారక ద్రవ్యం దేశంలోకి రాకపోవడం, అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతో సంబంధాలు తెగిపోవడంతో రియాల్ విలువ కనిష్టానికి పడిపోయింది.

అంతర్గత సమస్యలు: ఏళ్ల తరబడి కొనసాగుతున్న అవినీతి, రాజకీయ అనిశ్చితి మరియు పెట్టుబడిదారుల్లో నమ్మకం సన్నగిల్లడం ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత దెబ్బతీశాయి.

అక్కడ మన 'ఒక్క రూపాయి'తో ఏం కొనొచ్చు?

మనం ఇక్కడ చాక్లెట్ కొనుక్కునే ఒక రూపాయితో ఇరాన్‌లో కొన్ని రోజువారీ అవసరాలను తీర్చుకోవచ్చు. అదెలాగంటే.. స్థానిక బేకరీలలో లభించే రోటీ లేదా నాన్ వంటి బ్రెడ్ ధర కొన్ని వేల రియాల్స్ మాత్రమే. అంటే మన ఒక్క రూపాయి అక్కడ ఒక పూట బ్రెడ్ కొనడానికి సరిపోతుంది. వీధి దుకాణాల్లో చిన్న బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు లేదా స్నాక్స్ 10 నుంచి 15 వేల రియాల్స్‌కే దొరుకుతాయి. బస్సు లేదా మెట్రో టికెట్ ధరలో కొంత భాగాన్ని మన ఒక్క రూపాయి (16,700 రియాల్స్) కవర్ చేయగలదు. చిన్నపాటి మొబైల్ డేటా రీఛార్జ్‌లు కూడా కొన్ని వేల రియాల్స్‌లోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్‌తో పోలిస్తే అనేక కరెన్సీలు ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, భారత రూపాయి సాపేక్షంగా స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. కానీ ఇరాన్ వంటి దేశాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితులు ఒక దేశ ఆర్థిక విధానాలు మరియు అంతర్జాతీయ సంబంధాలు ఆ దేశ సామాన్యుడి జేబును ఎంతలా ప్రభావితం చేస్తాయో స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి.

