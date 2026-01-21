Rupee Value: రూపాయి రికార్డు పతనం.. డాలర్తో పోలిస్తే 91.74కు పడిపోయిన విలువ.. ఆల్టైమ్ కనిష్ఠానికి దేశీయ కరెన్సీ!
Rupee Value: భారత కరెన్సీ రూపాయి పతనం ఆందోళనకరంగా కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ బుధవారం సరికొత్త రికార్డు కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయింది.
Rupee Value: భారత కరెన్సీ రూపాయి పతనం ఆందోళనకరంగా కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ బుధవారం సరికొత్త రికార్డు కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయింది. ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో రూపాయి విలువ 91.74 వద్దకు చేరింది. దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది ఒక గట్టి ఎదురుదెబ్బగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
పతనానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే: రూపాయి విలువ ఇంతలా దిగజారడానికి వెనుక పలు కారణాలు ఉన్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి:
విదేశీ పెట్టుబడుల తరలింపు: దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్ల (Stock Markets) నుంచి విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో మదుపర్లు (FPIs) తమ నిధులను భారీగా ఉపసంహరించుకుంటున్నారు.
వాణిజ్య ఒప్పందాల జాప్యం: అమెరికాతో జరగాల్సిన కీలక వాణిజ్య ఒప్పందాల్లో జాప్యం జరగడం ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది.
అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు మరియు డాలర్ బలపడటం వంటివి రూపాయిపై ఒత్తిడిని పెంచాయి.
గత రికార్డుల కంటే దారుణంగా.. గత ఏడాది డిసెంబర్లో రూపాయి విలువ ఒకసారి 91 మార్కును తాకినప్పటికీ, ఇప్పుడు 91.74కు పడిపోవడం రూపాయి చరిత్రలోనే అత్యంత కనిష్ఠం. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే దిగుమతులు ఖరీదై, దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం (ధరల పెరుగుదల) పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆర్బీఐ (RBI) జోక్యం చేసుకొని డాలర్లను విక్రయించడం ద్వారా రూపాయి పతనాన్ని అడ్డుకుంటుందో లేదో వేచి చూడాలి.