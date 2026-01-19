Stocks Mystery 2026: విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల దెబ్బకు దలాల్ స్ట్రీట్ విలవిల! మన మార్కెట్ మళ్లీ కోలుకుంటుందా?
గ్లోబల్ టెన్షన్లు, FII అమ్మకాలతో మార్కెట్లు అస్థిరంగా ఉన్నాయి. రిలయన్స్ షేర్ ధర పడిపోయింది. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ కదలికలు, గత వారం లాభనష్టాలు చూసేయండి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు స్టాక్ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన టారిఫ్లు, ఇరాన్, వెనిజులా సంక్షోభాలు మరియు రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంబంధాలు మరింత దిగజారడం వంటి అంశాలు మార్కెట్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాయి. మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలపై ఉన్న ఆందోళనలతో విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIలు) నిధులను వెనక్కి తీసుకోవడం భారతీయ సూచీల బలహీనతను స్పష్టం చేస్తోంది.
దేశీయ సంస్థల (DIIలు) మద్దతు లేకపోవడంతో మార్కెట్ చాలా బలహీనంగా ఉంది. భారతీయ బబుల్స్ కోలుకునే సంకేతాలను చూపించినప్పటికీ, మార్కెట్ యొక్క స్పష్టమైన చిత్రాన్ని అందించడంలో విఫలమయ్యాయి. ముంబై మునిసిపల్ ఎన్నికల కారణంగా సుదీర్ఘమైన ట్రేడింగ్ సెలవుదినం ప్రభావంతో, సూచీలు గత వారంలో తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యాయి.
చివరి ట్రేడింగ్ రోజున బలహీనమైన ప్రారంభం తర్వాత సెన్సెక్స్ దాదాపు 6 పాయింట్లు పడిపోవడంతో భారతీయ సూచీలు మరింత నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి. అయితే, నిఫ్టీ కేవలం 11.05 పాయింట్ల స్వల్ప లాభాన్ని నమోదు చేసింది.
మొత్తం ఇన్వెస్టర్ల సంపదకు బేరోమీటర్గా పరిగణించే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (M-Cap) లో భారీ వ్యత్యాసాలు కనిపించాయి. కొన్ని హెవీ వెయిట్ షేర్లలో భారీ లాభాల గురించి చర్చలు జరిగినా, చాలా ప్రధాన కంపెనీలు తమ లాభాలను కోల్పోయాయి.
లాభాల పంట పండించిన SBI, Infosys, ICICI Bank:
దేశంలోని అత్యంత విలువైన పది కంపెనీలలో, గత వారంలో కేవలం మూడు మాత్రమే లాభాలను ఆర్జించగలిగాయి. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI), ఇన్ఫోసిస్ మరియు ICICI బ్యాంక్ కలిపి మొత్తం ₹75,855.43 కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ను పెంచుకున్నాయి.
- SBI తన మూలధన విలువలో దాదాపు ₹39,000 కోట్ల భారీ పెరుగుదలతో ₹9.62 లక్షల కోట్లకు చేరుకుని, ఈ వారం అత్యధిక లాభపడిన కంపెనీగా నిలిచింది.
- Infosys మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ₹31,000 కోట్లకు పైగా పెరిగి ₹7.01 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది.
- ICICI Bank ₹5,795 కోట్లు లాభపడి ₹10.09 లక్షల కోట్ల విలువను నమోదు చేసింది.
భారీగా నష్టపోయిన కంపెనీలు (Drop-Outs):
మరోవైపు, టాప్-10 జాబితాలోని ఏడు కంపెనీలు తమ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ను గణనీయంగా కోల్పోయాయి, మొత్తం ₹75,549.89 కోట్లు ఆవిరయ్యాయి.
- భారతదేశంలో అత్యంత విలువైన కంపెనీ అయిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మార్కెట్ క్యాప్ ₹23,000 కోట్లకు పైగా పడిపోయి ₹19.72 లక్షల కోట్లకు చేరింది.
- లార్సెన్ & టూబ్రో (L&T) మార్కెట్ విలువ ₹5.30 లక్షల కోట్లకు పడిపోయిన తర్వాత ₹23,000 కోట్లకు పైగా నష్టపోయింది.
- HDFC Bank ₹11,000 కోట్లకు పైగా భారీ నష్టాన్ని చవిచూసి, దాని మార్కెట్ క్యాప్ ₹14.32 లక్షల కోట్లకు తగ్గింది.
- భారతీ ఎయిర్టెల్ ₹6,443 కోట్లు నష్టపోయి, ₹11.49 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్తో ముగిసింది.
- బజాజ్ ఫైనాన్స్ కూడా ₹6,000 కోట్లకు పైగా కోల్పోయి, దాని విలువ ₹5.91 లక్షల కోట్లకు తగ్గింది.
- హిందుస్థాన్ యునిలీవర్ మార్కెట్ క్యాప్ ₹3,312 కోట్లు తగ్గి ₹5.54 లక్షల కోట్లకు చేరింది.
- TCS స్వల్పంగా ₹470 కోట్లు పడిపోయి, ₹11.60 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ విలువతో ఉంది.
మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద్వారా టాప్ లిస్ట్ కంపెనీలు:
ఈ తాజా మార్పుల తర్వాత కూడా, స్టాక్ మార్కెట్ యుద్ధంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అగ్రస్థానంలో (బంగారు పతకం) కొనసాగుతోంది. ఆ తర్వాత HDFC బ్యాంక్ (వెండి పతకం), TCS (కాంస్య పతకం) ఉన్నాయి. టాప్-పది జాబితాలో మిగిలిన వాటిలో భారతీ ఎయిర్టెల్, ICICI బ్యాంక్, SBI, ఇన్ఫోసిస్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, హిందుస్థాన్ యునిలీవర్ మరియు L&T ఉన్నాయి.
ముగింపు:
ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయ వ్యత్యాసాలకు పరిష్కారం లభించకపోవడం మరియు విదేశీ నిధుల భారీ ప్రవాహం కొనసాగడం వల్ల, క్యాపిటల్ మార్కెట్లో అస్థిరత కొనసాగుతుంది. పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని మరియు ప్రపంచ సహకారంతో విస్తృత-ఆధారిత సంకేతాలను ఉపయోగించుకోవాలని ప్రోత్సహించబడుతున్నారు.