Home Loan: హోమ్ లోన్ తీసుకోవాలా? మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి.. తక్కువ వడ్డీ రావాలంటే ఈ చిట్కాలు పాటించండి!
Home Loan: సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? హోమ్ లోన్ కోసం అప్లై చేసే ముందు మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకున్నారా? తక్కువ వడ్డీకే రుణం పొందాలంటే క్రెడిట్ స్కోర్ ఎంత ఉండాలి? సిబిల్ స్కోర్ పెంచుకునే చిట్కాలు ఏంటి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
Home Loan: సొంత ఇల్లు అనేది ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబానికి ఒక తీపి కల. అయితే పెరిగిన ధరల దృష్ట్యా చాలా మంది బ్యాంక్ రుణాలపై (Home Loans) ఆధారపడుతుంటారు. బ్యాంకులో లోన్ అప్లై చేసినప్పుడు వారు మొదట చూసేది మీ క్రెడిట్ స్కోర్ (CIBIL Score). ఇది సరిగ్గా లేకపోతే లోన్ రిజెక్ట్ అవ్వడమే కాకుండా, ఎక్కువ వడ్డీ రేటు చెల్లించాల్సి వస్తుంది.
హోమ్ లోన్ రావాలంటే సిబిల్ స్కోర్ ఎంత ఉండాలి?
సాధారణంగా బ్యాంకులు 300 నుండి 900 పాయింట్ల మధ్య సిబిల్ స్కోర్ను లెక్కిస్తాయి.
750 అంతకంటే ఎక్కువ: ఇది అత్యుత్తమ స్కోర్. ఇలా ఉంటే బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీకే, వేగంగా లోన్ మంజూరు చేస్తాయి.
800 పైన ఉంటే: మీరు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కలిగిన వారని అర్థం. బ్యాంకులు మీకు అధిక మొత్తంలో లోన్ ఇవ్వడానికి మొగ్గు చూపుతాయి.
650 కంటే తక్కువ: లోన్ రావడం కష్టమవ్వచ్చు, ఒకవేళ వచ్చినా వడ్డీ రేట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.
సిబిల్ స్కోర్ ఎందుకు ముఖ్యం?
సిబిల్ స్కోర్ అనేది మీ ఆర్థిక వ్యక్తిత్వానికి ప్రతిబింబం. మీరు గతంలో తీసుకున్న అప్పులను ఎంత బాధ్యతాయుతంగా తీర్చారో ఇది చెబుతుంది. మంచి స్కోర్ ఉంటే మీకు 'బేరమాడే శక్తి' (Bargaining Power) వస్తుంది, అంటే తక్కువ వడ్డీ రేటు కోసం మీరు బ్యాంకును కోరవచ్చు.
సిబిల్ స్కోర్ పెంచుకోవడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు:
1) సకాలంలో చెల్లింపులు: క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు లేదా పాత లోన్ ఈఎంఐలను ఒక్క రోజు కూడా ఆలస్యం చేయకుండా చెల్లించండి.
2) క్రెడిట్ వినియోగం (Utilization): మీ క్రెడిట్ కార్డు పరిమితి (Limit) మొత్తాన్ని వాడేయకండి. కేవలం 30 నుంచి 35 శాతం లోపే వాడటం వల్ల స్కోర్ మెరుగుపడుతుంది.
3) పాత క్రెడిట్ కార్డులను క్లోజ్ చేయొద్దు: సుదీర్ఘమైన క్రెడిట్ హిస్టరీ ఉంటే బ్యాంకులు మిమ్మల్ని నమ్ముతాయి. అందుకే పాత కార్డులను మూసివేయకపోవడమే మంచిది.
4) అధిక అప్లికేషన్లు వద్దు: తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ బ్యాంకుల్లో లోన్ కోసం అప్లై చేయకండి. ప్రతి ఎంక్వైరీ మీ స్కోర్ను కొంత తగ్గిస్తుంది.
5) లోన్ మిశ్రమం: మీ దగ్గర సెక్యూర్డ్ (హోమ్ లోన్) మరియు అన్సెక్యూర్డ్ (పర్సనల్ లోన్) రుణాలు సమతుల్యంగా ఉంటే స్కోర్ పెరుగుతుంది.
ముగింపు: హోమ్ లోన్ అప్రూవల్ అనేది కేవలం సిబిల్ స్కోర్పైనే కాకుండా మీ ఆదాయం, ప్రాపర్టీ విలువ మరియు వయస్సుపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి లోన్ కోసం ప్రయత్నించే కనీసం 6 నెలల ముందు నుంచే మీ సిబిల్ స్కోర్ను జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.