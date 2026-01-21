Gratuity Calculator: ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. మీ జీతం ₹30 వేలు అయితే మీకు వచ్చే గ్రాట్యుటీ ఎంతో తెలుసా? ఇలా లెక్కించండి!
మీరు ఒకే కంపెనీలో 5 ఏళ్లు పూర్తి చేశారా? అయితే మీకు గ్రాట్యుటీ పొందే హక్కు ఉంది. రూ. 30 వేల బేసిక్ శాలరీ ఉన్న వారికి గ్రాట్యుటీ ఎంత వస్తుంది? దానిని ఎలా లెక్కించాలి? పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.
చాలామంది ఉద్యోగులు నెలనెలా జీతం వస్తుందా? పీఎఫ్ కట్ అవుతుందా? అని మాత్రమే చూసుకుంటారు. కానీ, రిటైర్మెంట్ సమయంలో లేదా కంపెనీ మారేటప్పుడు లభించే అతిపెద్ద ఆర్థిక ప్రయోజనం 'గ్రాట్యుటీ' (Gratuity) గురించి చాలామందికి అవగాహన ఉండదు. ప్రభుత్వ రంగం లేదా ప్రైవేట్ రంగం.. ఎక్కడ పనిచేసినా కనీసం 5 ఏళ్లు ఒకే సంస్థలో పనిచేస్తే మీరు గ్రాట్యుటీకి అర్హులు.
అసలు గ్రాట్యుటీ అంటే ఏమిటి?
ఒక సంస్థలో సుదీర్ఘకాలం పనిచేసినందుకు గానూ, ఆ యజమాని తన ఉద్యోగికి ఇచ్చే కృతజ్ఞతా బహుమతే ఈ గ్రాట్యుటీ. 'గ్రాట్యుటీ చెల్లింపు చట్టం, 1972' ప్రకారం 5 సంవత్సరాల నిరంతర సర్వీసు పూర్తి చేసుకున్న ప్రతి ఉద్యోగికి ఇది లభిస్తుంది. ఒకవేళ ప్రమాదవశాత్తూ వైకల్యం లేదా మరణం సంభవిస్తే 5 ఏళ్ల నిబంధనతో సంబంధం లేకుండా గ్రాట్యుటీ అందుతుంది.
గ్రాట్యుటీ లెక్కించే ఫార్ములా ఇదే!
గ్రాట్యుటీని లెక్కించడానికి ఒక సాధారణ సూత్రం ఉంది. మీరు పని చేసిన ప్రతి ఏడాదికి 15 రోజుల వేతనాన్ని గ్రాట్యుటీగా ఇస్తారు.
గ్రాట్యుటీ = (చివరి నెల బేసిక్ జీతం + DA) x 15 x సర్వీస్ కాలం / 26
(ఇక్కడ 26 అనేది నెలకు సగటు పనిదినాలు, 15 అనేది 15 రోజుల వేతనం).
రూ. 30 వేల జీతం ఉంటే ఎంత వస్తుంది? (ఉదాహరణకు)
మీ చివరి నెల బేసిక్ పే (Basic + DA) రూ. 30,000 అనుకుంటే, వివిధ సర్వీస్ కాలాలకు మీకు వచ్చే మొత్తం ఇలా ఉంటుంది:
ముఖ్య గమనిక: ఒకవేళ మీరు ఏదైనా సంవత్సరంలో 6 నెలల కంటే ఎక్కువ (ఉదాహరణకు 5 ఏళ్ల 7 నెలలు) పనిచేస్తే, దానిని పూర్తి ఏడాదిగా (అంటే 6 ఏళ్లుగా) పరిగణిస్తారు.
గ్రాట్యుటీ నియమాలు - పరిమితులు:
గరిష్ట పరిమితి: ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం, గ్రాట్యుటీ ద్వారా పొందే గరిష్ట మొత్తం రూ. 20 లక్షలు మాత్రమే. అంతకు మించి వచ్చే మొత్తాన్ని 'ఎక్స్-గ్రేషియా'గా పరిగణిస్తారు.
అర్హత: సంస్థలో కనీసం 10 మంది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉండాలి.
బేసిక్ శాలరీ: గ్రాట్యుటీని ఎప్పుడూ మీ గ్రాస్ శాలరీపై కాకుండా, కేవలం 'బేసిక్ పే + డీఏ' (Basic + DA) మీద మాత్రమే లెక్కిస్తారు.