Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు ఊరట..దేశీయంగా తగ్గినా, అంతర్జాతీయంగా 'చుక్కల్లో' బంగారం ధర!
Gold Rate Today Jan 23: బంగారం ప్రియులకు ఊరట.. హైదరాబాద్లో భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు! అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రాత్రికి రాత్రే రేట్లు ఆల్ టైమ్ గరిష్టానికి చేరాయి.
Gold Rate Today Jan 23: గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా పెరుగుతూ వస్తున్న బంగారం ధరలు ఎట్టకేలకు దేశీయ మార్కెట్లో కాస్త శాంతించాయి. వరుస పెరుగుదల తర్వాత హైదరాబాద్ మార్కెట్లో నేడు బంగారం మరియు వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అయితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. అక్కడ ధరలు ఊహించని విధంగా 'ఆల్ టైమ్ హై' రికార్డును సృష్టించాయి.
హైదరాబాద్లో నేటి ధరలు (Jan 23, 2026):
నగరంలో ఈరోజు పసిడి ధర భారీగా దిగొచ్చింది.
22 క్యారెట్ల బంగారం: తులం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 2,100 తగ్గి, ప్రస్తుతం రూ. 1,41,450 వద్ద కొనసాగుతోంది.
24 క్యారెట్ల బంగారం: శుద్ధ బంగారం ధర రూ. 2,290 మేర క్షీణించి రూ. 1,54,310 కి పడిపోయింది.
వెండి ధర: వెండి కూడా బంగారం బాటలోనే నడిచింది. కేజీ వెండిపై ఏకంగా రూ. 5,000 తగ్గి, ప్రస్తుతం రూ. 3.40 లక్షల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏం జరుగుతోంది?
దేశీయంగా ధరలు తగ్గినా, గ్లోబల్ మార్కెట్లో మాత్రం రాత్రికి రాత్రే భారీ మార్పు చోటుచేసుకుంది. నిన్న సాయంత్రం వరకు 4,780 డాలర్ల వద్ద ఉన్న స్పాట్ గోల్డ్ రేటు (ఔన్సుకు), ప్రస్తుతం ఏకంగా 4,950 డాలర్ల మార్కును దాటి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. అలాగే వెండి కూడా 92 డాలర్ల నుండి 99 డాలర్ల స్థాయికి ఎగబాకింది.
ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు:
అంతర్జాతీయంగా ధరలు పెరగడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:
యూఎస్ ఫెడ్ సంకేతాలు: అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించనున్నట్లు వచ్చిన వార్తలతో బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగింది.
డాలర్ విలువ క్షీణత: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలహీనపడటం పసిడి ధరలకు కలిసొచ్చింది.
భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న యుద్ధ మేఘాలు, ఉద్రిక్తతల వల్ల పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన మార్గంగా భావించి బంగారంపై పెట్టుబడులు పెంచుతున్నారు.
ముఖ్య గమనిక: అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం వల్ల నేడు (జనవరి 23) ఉదయం 10 గంటల తర్వాత దేశీయ మార్కెట్లో ధరలు మళ్ళీ పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. కాబట్టి కొనుగోలుదారులు అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.