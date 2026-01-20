Gold Rate పంజా! సామాన్యుడి గుండె గుభేల్.. రూ. 1.50 లక్షల దిశగా పసిడి పరుగులు!
బంగారం ధరల భారీ పెరుగుదల. హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేటి పసిడి ధరలు. తులం బంగారం రూ. 1,47,000 దాటింది. వెండి కిలోకు రూ. 12,000 పెరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
పసిడి ధరలు చుక్కలను తాకుతున్నాయి. బంగారం కొనాలంటేనే భయపడేలా రేట్లు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. మంగళవారం ఒక్కరోజే తులం బంగారంపై ఏకంగా రూ. 1,000 కంటే ఎక్కువ పెరగడం ఇన్వెస్టర్లను, కొనుగోలుదారులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ కలగలిసి పసిడిని కొండెక్కిస్తున్నాయి. ఇదే వేగం కొనసాగితే ఈ నెలాఖరు నాటికి బంగారం ధర రూ. 1,50,000 మార్కును దాటినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ధరలు అమాంతం పెరగడానికి కారణాలివే!
అంతర్జాతీయ యుద్ధాలు: ఇతర దేశాల మధ్య జరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధాల వల్ల కరెన్సీపై నమ్మకం తగ్గి పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
వడ్డీ రేట్లు: అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు పసిడికి ఊతమిస్తున్నాయి.
పెళ్లిళ్ల సీజన్: మన దేశంలో వివాహాల సీజన్ కావడంతో డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది.
నేటి బంగారం ధరల వివరాలు (జనవరి 20, 2026):
నేడు ఒక్క రోజే 10 గ్రాముల బంగారంపై రూ. 1,040 పెరిగింది. తాజా ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): నేడు రూ. 1,47,280 (నిన్న రూ. 1,46,240)
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): నేడు రూ. 1,35,000 (నిన్న రూ. 1,34,050)
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి ధరలు:
వెండి ధరలు - కిలోకు రూ. 12 వేల పెరుగుదల!
బంగారం దారిలోనే వెండి కూడా భారీ షాక్ ఇచ్చింది. కేవలం 24 గంటల్లో కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ. 12,000 పెరిగింది.
నిన్న కిలో వెండి ధర రూ. 3,18,000 ఉండగా, నేడు రూ. 3,30,000 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ముగింపు:
బులియన్ మార్కెట్లో ధరల పెరుగుదల చూస్తుంటే త్వరలోనే తులం బంగారం లక్షన్నర దాటడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. పసిడి ప్రేమికులు ఈ ధరల పెరుగుదల చూసి బెంబేలెత్తిపోతున్నారు.