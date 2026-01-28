Gold Rate Today: పాతాళానికి డాలర్.. ఆకాశానికి పసిడి: మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పెరిగిన బంగారం ధరలు!
Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి, డాలర్ బలహీనపడటం వంటి కారణాలతో పసిడి ధరలు చుక్కలనంటుతున్నాయి.
Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి, డాలర్ బలహీనపడటం వంటి కారణాలతో పసిడి ధరలు చుక్కలనంటుతున్నాయి. బుధవారం హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు కళ్లు చెదిరేలా పెరిగాయి. కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలోనే తులం బంగారంపై సుమారు రూ.8,000 పెరగడం మదుపర్లను, సామాన్యులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.
హైదరాబాద్లో నేటి ధరలు:
బుధవారం మధ్యాహ్నం సమయానికి నగరంలో ధరల పరిస్థితి ఇలా ఉంది:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): నిన్న రూ.1,62,380 పలకగా, నేడు ఏకంగా రూ.1,70,447కు చేరుకుంది.
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ఆభరణాల తయారీలో వాడే ఈ బంగారం ధర రూ.1,51,400గా నమోదైంది.
వెండి ధర: నగరంలో కిలో వెండి ధర భారీగా పెరిగి రూ.3.75 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం:
అంతర్జాతీయంగా డాలర్ విలువ నాలుగేళ్ల కనిష్టానికి పడిపోవడమే ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
స్పాట్ గోల్డ్: గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఔన్సు బంగారం ధర 5,296.79 డాలర్లకు చేరింది.
స్పాట్ సిల్వర్: వెండి ధర ఔన్సుకు 114 డాలర్లుగా ఉంది.
డాలర్ బలహీనత: అమెరికా కరెన్సీ పటిష్టంగా ఉందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటనలు చేస్తున్నప్పటికీ, మార్కెట్లో డాలర్ మరింత బలహీనపడటం పసిడికి కలిసి వస్తోంది.
MCXలో రికార్డులు:
మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజీలో (MCX) కూడా వెండి ధర సరికొత్త గరిష్టాలను తాకింది. మార్చి డెలివరీ వెండి ధర రూ.3.83 లక్షలకు పెరగగా, బంగారం రూ.1.62 లక్షల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఆర్థిక అనిశ్చితుల వేళ సురక్షిత పెట్టుబడిగా అందరూ బంగారం వైపే మొగ్గు చూపుతుండటంతో రానున్న రోజుల్లో ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని బులియన్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.