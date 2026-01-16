Gold Rate Today: రికార్డ్ తిరగరాస్తున్న బంగారం, వెండి ధరలు..నేటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Gold Rate Today: దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు రోజురోజుకూ కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి, డాలర్ హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల భద్రతా ఆస్తులపై ఆసక్తి పెరగడం వంటి కారణాలతో విలువైన లోహాల ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ ధరల పెరుగుదలతో సాధారణ వినియోగదారులు, ముఖ్యంగా వివాహాలు, పండుగల కొనుగోళ్లపై ఆధారపడే కుటుంబాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి.
శుక్రవారం నాటికి దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు అత్యధిక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,43,610గా నమోదైంది. అదే నగరంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,31,640గా ఉంది. ఇదే ధరలు ముంబై, విజయవాడ, బెంగళూరు నగరాల్లో కూడా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,43,610 వద్ద, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,31,640 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
రాజధాని ఢిల్లీలో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,43,760గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1,31,790 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక దక్షిణ భారతంలో కీలకమైన చెన్నై మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మరింత ఎత్తుకు చేరాయి. చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,44,990గా నమోదై, దేశంలోనే అత్యధిక ధరల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. అక్కడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,32,910గా ఉంది.
వెండి ధరలు కూడా బంగారాన్ని అనుసరిస్తూ రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.3,10,100 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇటీవలి కాలంలో వెండి ధరలు కూడా వేగంగా పెరగడంతో, పరిశ్రమలు మరియు గృహ వినియోగదారులు సమానంగా ప్రభావితమవుతున్నారు.
మొత్తంగా చూస్తే, దేశవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి ధరల పెరుగుదల కొనుగోలుదారులకు భారంగా మారింది. ధరలు ఇలాగే కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు మరింత ఖరీదైనదిగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.