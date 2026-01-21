  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Gold Prices Today: పసిడి చరిత్రలో బ్లాక్ వెడ్నెస్ డే.. రూ. 1.50 లక్షలు దాటిన తులం బంగారం.. వెండి కిలో రూ. 3.25 లక్షలు!

Gold Prices Today
x

Gold Prices Today: పసిడి చరిత్రలో బ్లాక్ వెడ్నెస్ డే.. రూ. 1.50 లక్షలు దాటిన తులం బంగారం.. వెండి కిలో రూ. 3.25 లక్షలు!

Highlights

Gold Prices Today: బంగారం ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. అమెరికా-యూరప్ వాణిజ్య యుద్ధం మరియు ట్రంప్ టారిఫ్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో చరిత్రలో తొలిసారిగా 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1.50 లక్షల మార్కును దాటింది. తాజా ధరలు మరియు పెరుగుదలకు గల కారణాలు ఇక్కడ చూడండి.

Gold Prices Today: పసిడి ప్రియులకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో బంగారం ధరలు ఉల్క వేగంతో దూసుకెళ్లి, బుధవారం ఉదయం సరికొత్త మైలురాయిని చేరుకున్నాయి. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,53,316 స్థాయికి చేరి రికార్డు సృష్టించింది.

ట్రంప్ 'టారిఫ్' దెబ్బ.. మార్కెట్ల గుబులు

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన వాణిజ్య సుంకాలు (Tariffs) అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి.

సుంకాల విధింపు: ఫిబ్రవరి 1 నుంచి జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ సహా 8 ఐరోపా దేశాల ఉత్పత్తులపై 10 శాతం టారిఫ్ విధిస్తామని, జూన్ నాటికి అది 25 శాతానికి పెరుగుతుందని ట్రంప్ హెచ్చరించారు.

గ్రీన్‌ల్యాండ్ వివాదం: గ్రీన్‌ల్యాండ్‌ను కొనుగోలు చేయాలన్న ప్రతిపాదనకు ఈ దేశాలు అడ్డుపడుతున్నాయన్న నెపంతో ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

యూరప్ ప్రతిస్పందన: అమెరికా నిర్ణయానికి ధీటుగా బదులిచ్చేందుకు యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా సిద్ధమవుతుండటంతో 'ట్రేడ్ వార్' ముదురుతోంది.

సురక్షిత నిధిగా బంగారం (Safe Haven Asset)

వాణిజ్య యుద్ధ భయాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలుతుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన బంగారం, వెండి వైపు పరుగులు తీస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర కూడా మొదటిసారిగా ఔన్సుకి 4,700 డాలర్ల మార్కును దాటింది. దేశీయంగా రూపాయి విలువ క్షీణించడం (రూ. 91 మార్కు వద్ద) కూడా ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమైంది.

వెండి ధరలు కూడా ఆకాశానికే..

బంగారంతో పోటీ పడుతూ వెండి కూడా సరికొత్త గరిష్టాలను తాకింది. కిలో వెండి ధర మార్చి ఫ్యూచర్స్ రూ. 3,25,260 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. సాధారణంగా కిలో వెండి రూ. 70 వేల నుంచి రూ. 80 వేల మధ్య ఉండే రోజులు పోయి, ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 3 లక్షలు దాటడం సామాన్యులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.


ముగింపు: ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే, ఈ అనిశ్చితి కొనసాగితే బంగారం ధర రూ. 2 లక్షల వైపు వెళ్లినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick