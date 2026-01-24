Gold Price Today: పసిడి పంజా.. రూ. 2 లక్షల దిశగా బంగారం.. చుక్కలు చూపిస్తున్న వెండి ధరలు!
Gold Price Today: బంగారం ధరల భీభత్సం! 2 లక్షల దిశగా పసిడి పరుగులు.. 3 లక్షలు దాటిన వెండి. హైదరాబాద్, విజయవాడ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి లేటెస్ట్ గోల్డ్ రేట్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Gold Price Today: సామాన్యులకు పసిడి కల 'కల'గానే మిగిలిపోయేలా కనిపిస్తోంది. దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. రోజురోజుకూ రికార్డులను తిరగరాస్తూ సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న వేగాన్ని బట్టి చూస్తే తులం బంగారం త్వరలోనే రూ. 2 లక్షల మార్కును తాకినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో నేటి పరిస్థితి (జనవరి 24):
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు చుక్కలను తాకుతున్నాయి. నేడు (శనివారం) ఉదయం 8 గంటలకు అందిన సమాచారం ప్రకారం:
♦ 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,57,160
♦ 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,44,060
♦ 18 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,17,870
బంగారంతో పోటీ పడుతూ వెండి కూడా రికార్డు స్థాయిలో నిలిచింది. హైదరాబాద్లో కేజీ వెండి ధర రూ. 3,60,100 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ప్రధాన నగరాల్లో ధరల వివరాలు (10 గ్రాములు):
|నగరం
|24 క్యారెట్ల బంగారం
|22 క్యారెట్ల బంగారం
|వెండి (1 Kg)
|హైదరాబాద్
|రూ. 1,57,160
|రూ. 1,44,060
|రూ. 3,60,100
|విజయవాడ
|రూ. 1,57,160
|రూ. 1,44,060
|రూ. 3,60,100
|చెన్నై
|రూ. 1,58,740
|రూ. 1,45,510
|రూ. 3,45,100
|ఢిల్లీ
|రూ. 1,57,310
|రూ. 1,44,210
|రూ. 3,40,100
|ముంబై
|రూ. 1,57,160
|రూ. 1,44,060
|రూ. 3,40,100
|బెంగళూరు
|రూ. 1,57,160
|రూ. 1,44,060
|రూ. 3,40,100
ధరలు పెరగడానికి కారణాలివే..
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో సరఫరా లోపాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరియు కరెన్సీ విలువల్లో మార్పులు బంగారం ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సురక్షిత పెట్టుబడిగా పసిడిని భావించడం వల్ల డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. మరోవైపు పారిశ్రామిక అవసరాల వల్ల వెండి కూడా భారీగా పెరిగింది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం 8 గంటల సమయానికి అందినవి మాత్రమే. రాష్ట్ర పన్నులు, స్థానిక డిమాండ్ ఆధారంగా షోరూమ్లలో ధరలు మారవచ్చు. కొనుగోలుదారులు ప్రత్యక్ష ధరలను సరిచూసుకోవాలని సూచిస్తున్నాము.