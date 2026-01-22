Gold Price Today 22 January 2026: బంగారం ధర షాక్! హైదరాబాద్ లో 24 క్యారెట్ ₹1.56 లక్షలు దాటింది
Gold Price Today 22 January 2026: దేశంలో బంగారం ధరలు సరికొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరాయి. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1.56 లక్షలు దాటగా, హైదరాబాద్లోనూ అదే పరిస్థితి ఉంది. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు మరియు వెండి ధరల పెరుగుదలపై పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ ఉంది.
Gold Price Today 22 January 2026: దేశంలో బంగారం ధరలు సరికొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరాయి. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1.56 లక్షలు దాటగా, హైదరాబాద్లోనూ అదే పరిస్థితి ఉంది.
నేటి బంగారం ధరలు (₹ / 10 గ్రాములు)
|నగరం
|22 క్యారెట్ బంగారం
|24 క్యారెట్ బంగారం
|ఢిల్లీ
|₹1,43,710
|₹1,56,760
|ముంబై
|₹1,43,560
|₹1,56,610
|హైదరాబాద్
|₹1,43,560
|₹1,56,610
|విజయవాడ
|₹1,43,560
|₹1,56,610
|చెన్నై
|₹1,44,160
|₹1,57,270
|బెంగళూరు
|₹1,43,560
|₹1,56,610
వెండి ధరలు (Silver Rates):
దేశీయ మార్కెట్లో వెండి ధర కూడా ఆకాశాన్నంటుతోంది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర ₹3,30,100 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు:
గ్రీన్ల్యాండ్ వివాదం: గ్రీన్ల్యాండ్ అంశంపై అమెరికా మరియు యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్: స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,888.46 డాలర్లకు చేరడం దేశీయ ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.
సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్: స్టాక్ మార్కెట్లు అస్థిరంగా ఉండటంతో, సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
డాలర్ విలువ: అంతర్జాతీయంగా డాలర్ విలువలో మార్పులు మరియు ద్రవ్యోల్బణ భయాలు పసిడి ధరలకు బలాన్నిస్తున్నాయి.
భవిష్యత్ అంచనాలు:
గోల్డ్మన్ సాచ్స్ మరియు ప్రపంచ గోల్డ్ కౌన్సిల్ (WGC) నివేదికల ప్రకారం, 2026 చివరి నాటికి బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹1.75 లక్షల మార్కును కూడా దాటే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం సమయానికి ఉన్నవి. స్థానిక పన్నులు, జ్యువెలరీ షోరూమ్ల మేకింగ్ ఛార్జీల బట్టి ధరల్లో కొంత మార్పు ఉండవచ్చు.