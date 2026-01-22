  • Menu
Gold Price Today 22 January 2026: బంగారం ధర షాక్! హైదరాబాద్ లో 24 క్యారెట్ ₹1.56 లక్షలు దాటింది

Highlights

Gold Price Today 22 January 2026: దేశంలో బంగారం ధరలు సరికొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరాయి. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1.56 లక్షలు దాటగా, హైదరాబాద్‌లోనూ అదే పరిస్థితి ఉంది. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు మరియు వెండి ధరల పెరుగుదలపై పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ ఉంది.

Gold Price Today 22 January 2026: దేశంలో బంగారం ధరలు సరికొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరాయి. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1.56 లక్షలు దాటగా, హైదరాబాద్‌లోనూ అదే పరిస్థితి ఉంది.

నేటి బంగారం ధరలు (₹ / 10 గ్రాములు)


నగరం22 క్యారెట్ బంగారం24 క్యారెట్ బంగారం
ఢిల్లీ₹1,43,710₹1,56,760
ముంబై₹1,43,560₹1,56,610
హైదరాబాద్₹1,43,560₹1,56,610
విజయవాడ₹1,43,560₹1,56,610
చెన్నై₹1,44,160₹1,57,270
బెంగళూరు₹1,43,560₹1,56,610

వెండి ధరలు (Silver Rates):

దేశీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధర కూడా ఆకాశాన్నంటుతోంది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర ₹3,30,100 వద్ద కొనసాగుతోంది.

ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు:

గ్రీన్‌ల్యాండ్ వివాదం: గ్రీన్‌ల్యాండ్ అంశంపై అమెరికా మరియు యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్: స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,888.46 డాలర్లకు చేరడం దేశీయ ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.

సేఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్: స్టాక్ మార్కెట్లు అస్థిరంగా ఉండటంతో, సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

డాలర్ విలువ: అంతర్జాతీయంగా డాలర్ విలువలో మార్పులు మరియు ద్రవ్యోల్బణ భయాలు పసిడి ధరలకు బలాన్నిస్తున్నాయి.

భవిష్యత్ అంచనాలు:

గోల్డ్‌మన్ సాచ్స్ మరియు ప్రపంచ గోల్డ్ కౌన్సిల్ (WGC) నివేదికల ప్రకారం, 2026 చివరి నాటికి బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹1.75 లక్షల మార్కును కూడా దాటే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.


గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం సమయానికి ఉన్నవి. స్థానిక పన్నులు, జ్యువెలరీ షోరూమ్‌ల మేకింగ్ ఛార్జీల బట్టి ధరల్లో కొంత మార్పు ఉండవచ్చు.

