Gold Price News.. ఇక్కడ తులం బంగారం ధర కేవలం రూ. 1,810 మాత్రమే! ఎందుకో తెలుసా?
భారత్లో తులం బంగారం రూ. 1.43 లక్షలు ఉంటే, వెనిజులాలో కేవలం రూ. 1,810 కే లభిస్తోంది. అక్కడ అంత తక్కువ ధరకు కారణం మరియు భారత కస్టమ్స్ నిబంధనల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారతదేశంలో బంగారం ధరలు మండిపోతున్నాయి. తులం (10 గ్రాములు) 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ. 1.43 లక్షల మార్కును దాటేసింది. సామాన్యుడు బంగారం కొనాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి నెలకొంది. సాధారణంగా చౌకగా బంగారం దొరుకుతుందంటే మనకు వెంటనే దుబాయ్ గుర్తొస్తుంది. కానీ, ప్రపంచంలో ఒక దేశంలో మాత్రం మనం ఒక కప్పు కాఫీ తాగే రేటుకే గ్రాము బంగారం లభిస్తోంది!
అంత తక్కువ ధర ఎక్కడ ఉంది? అసలు కారణం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వెనిజులా: కిరాణా సామాన్యుడి కోసం బంగారం!
దక్షిణ అమెరికా దేశమైన వెనిజులాలో ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. అక్కడ ఒక గ్రాము స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర సుమారు రూ. 181.65 మాత్రమే. అంటే తులం బంగారం కేవలం రూ. 1,816లకే లభిస్తోంది.
ఎందుకంత తక్కువ?: దీనికి కారణం ఆ దేశం ఎదుర్కొంటున్న తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభం. వెనిజులాలో ద్రవ్యోల్బణం ఎంతగా పెరిగిపోయిందంటే.. అక్కడి స్థానిక కరెన్సీ 'బొలివర్' కాగితం ముక్కతో సమానమైపోయింది.
ప్రజలు బ్రెడ్, వెన్న లేదా మందులు కొనడానికి కరెన్సీ నోట్లకు బదులుగా బంగారు ముక్కలను ఇస్తున్నారు.
అక్కడ బంగారం ఒక పెట్టుబడి కాదు, నిత్యావసరాలు కొనుక్కోవడానికి వాడే ఒక కరెన్సీగా మారిపోయింది.
అక్కడి నుండి బంగారం తేవచ్చా? నిబంధనలు ఇవే!
ధర తక్కువగా ఉంది కదా అని అక్కడి నుండి బంగారం తీసుకురావడం అంత సులువు కాదు. భారత కస్టమ్స్ నిబంధనలు (Customs Rules) చాలా కఠినంగా ఉంటాయి:
- స్త్రీలు: ఒక ఏడాదికి పైగా విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయ మహిళలు 40 గ్రాముల వరకు (గరిష్టంగా రూ. 1 లక్ష విలువైన) ఆభరణాలను డ్యూటీ లేకుండా తీసుకురావచ్చు.
- పురుషులు: పురుషులకు ఈ పరిమితి కేవలం 20 గ్రాములు (గరిష్టంగా రూ. 50,000 విలువైనవి).
- బిస్కెట్లు/నాణేలు: బంగారు నాణేలు లేదా బిస్కెట్లపై ఎటువంటి మినహాయింపు ఉండదు. వాటిపై ఖచ్చితంగా పన్ను చెల్లించాలి.
- సుంకం: 6 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం విదేశాల్లో ఉంటే 1 కేజీ వరకు బంగారం తీసుకురావచ్చు, కానీ దానికి 6% నుండి 15% వరకు కస్టమ్స్ డ్యూటీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ముగింపు:
వెనిజులాలో బంగారం ధరలు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నప్పటికీ, అక్కడి రాజకీయ అస్థిరత మరియు కఠినమైన దిగుమతి నిబంధనల వల్ల అక్కడి నుండి బంగారం తీసుకురావడం సామాన్యులకు సాధ్యం కాని పని. చౌకగా దొరుకుతుందని తెస్తే, ఎయిర్పోర్ట్లో పన్నుల రూపంలో భారీ జరిమానా చెల్లించాల్సి వస్తుంది.