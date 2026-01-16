  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Gold Loan Alert :గోల్డ్‌ లోన్‌ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా..? అయితే ఫిబ్రవరి 1 వరకు ఆగండి.. ఎందుకంటే..?

Gold Loan Alert :గోల్డ్‌ లోన్‌ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా..? అయితే ఫిబ్రవరి 1 వరకు ఆగండి.. ఎందుకంటే..?
x
Highlights

బడ్జెట్ 2026 గోల్డ్ లోన్ తీసుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనుందా? NBFCల డిమాండ్లు ఏంటి? వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉందా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

సాధారణంగా అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమైనప్పుడు మనకు గుర్తొచ్చేది బంగారు రుణం (Gold Loan). అయితే, మీరు ఇప్పుడు గోల్డ్ లోన్ తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మరికొన్ని రోజులు అంటే.. ఫిబ్రవరి 1 వరకు వేచి చూడటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టబోయే బడ్జెట్ 2026 గోల్డ్ లోన్ తీసుకునే వారికి భారీ ఊరటనిచ్చే అవకాశం ఉంది.

గోల్డ్ లోన్ పరిశ్రమ డిమాండ్లు ఏంటి?

బంగారు రుణాలను ఎక్కువగా మధ్యతరగతి మరియు సామాన్య ప్రజలు తమ వైద్య అవసరాలు, పిల్లల చదువులు లేదా చిన్న వ్యాపారాల కోసం తీసుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ముత్తూట్ ఫైనాన్స్, మణప్పురం ఫైనాన్స్ వంటి NBFCలు (నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు) ప్రభుత్వం ముందు కీలక ప్రతిపాదనలు ఉంచాయి:

1. ప్రాధాన్యతా రంగ రుణ (PSL) హోదా

ప్రస్తుతం బ్యాంకులు చిన్న చిన్న లోన్లు ఇచ్చినప్పుడు వాటికి ప్రియారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ (PSL) కింద కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. దీనివల్ల బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీకి నిధులను పొందుతాయి. కానీ NBFCలకు ఈ సదుపాయం లేదు.

ఒకవేళ ఈ బడ్జెట్‌లో NBFCలకు కూడా PSL హోదా కల్పిస్తే, ఆ కంపెనీల నిధుల సేకరణ ఖర్చు తగ్గుతుంది.

దీనివల్ల గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉండే సామాన్యులకు తక్కువ వడ్డీ రేట్లకే గోల్డ్ లోన్ లభించే అవకాశం ఉంటుంది.

2. UPI ద్వారా 'గోల్డ్ క్రెడిట్ లైన్'

మనం నిత్యం వాడుతున్న UPI డిజిటల్ విప్లవాన్ని గోల్డ్ లోన్ రంగానికి కూడా విస్తరించాలని పరిశ్రమ కోరుతోంది.

ఏమిటిది?: మీరు మీ బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టినప్పుడు, ఒకేసారి లోన్ మొత్తం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మీ UPI యాప్‌లో ఒక 'క్రెడిట్ లైన్' (పరిమితి) కేటాయించబడుతుంది.

ప్రయోజనం: మీకు అవసరమైనప్పుడు ఆ లిమిట్ నుండి డబ్బు వాడుకోవచ్చు, మీ దగ్గర డబ్బు ఉన్నప్పుడు తిరిగి కట్టేయవచ్చు. దీనివల్ల వడ్డీ భారం తగ్గుతుంది.

వేచి చూడటం వల్ల లాభం ఏంటి?

ప్రభుత్వం ఈ డిమాండ్లను ఆమోదిస్తే, ఫిబ్రవరి 1 తర్వాత గోల్డ్ లోన్ నిబంధనలు సులభతరం అవ్వడమే కాకుండా, వడ్డీ రేట్లు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉండే వారు ప్రైవేట్ వడ్డీ వ్యాపారుల దగ్గరకు వెళ్లకుండా, తక్కువ వడ్డీకే సంస్థాగత రుణాలు పొందే వీలు కలుగుతుంది.

ముగింపు: మీకు అత్యవసరమైతే తప్ప, కొత్తగా గోల్డ్ లోన్ తీసుకోవాలనుకునే వారు బడ్జెట్ నిర్ణయాల కోసం వేచి చూడటం తెలివైన పని. ప్రభుత్వం సామాన్యులకు అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకుంటే మీకు వడ్డీ రూపంలో భారీగా ఆదా అవుతుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick