Gold Rate Today: మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధర.. 10 గ్రాములకు ఎంతంటే..?
Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ పరిణామాల కారణంగా నిన్న (బుధవారం) స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం మళ్లీ భారీగా పెరిగాయి.
Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ పరిణామాల కారణంగా నిన్న (బుధవారం) స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం మళ్లీ భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర (Gold Rate) బుధవారంతో పోలిస్తే దాదాపు రూ.2,600 పైగా పెరిగింది.
24 క్యారెట్ల (మేలిమి) 10 గ్రాముల ధర: రూ.1,28,300
22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర: రూ.1,14,650
వెండి ధర (Silver Price):
వెండి ధరలు కూడా దాదాపు రూ.3,000 పైనే పెరిగాయి.
కేజీ వెండి ధర: రూ.1,59,500
ధరలు పెరగడానికి కారణాలు:
అంతకుముందు, రికార్డు గరిష్ఠాలకు చేరిన కారణంగా మదుపరులు లాభాల స్వీకరణకు దిగడం మరియు భారత్తో సహా ఇతర దేశాలపై సుంకాల విషయంలో అమెరికా కాస్త మెత్తబడుతుందనే సంకేతాల వల్ల నిన్న ధరలు తగ్గాయి. అయితే, ప్రస్తుత పెరుగుదలకు ప్రధానంగా దేశీయంగా రాబోయే పెళ్లిళ్ల సీజన్ నేపథ్యంలో పెరిగిన గిరాకీ కారణంగానే అని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు:
ఔన్సు బంగారం ధర: 4,121 డాలర్లు
ఔన్సు వెండి ధర: 49.18 డాలర్లు