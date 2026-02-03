  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Gold Rate Today: మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు: ఒక్కరోజే వెండిపై రూ. 16 వేల బాదుడు!

Gold Rate Today: మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు: ఒక్కరోజే వెండిపై రూ. 16 వేల బాదుడు!
x
Highlights

Gold and Silver Prices Hike Today: గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా తగ్గుతూ వినియోగదారులకు ఊరటనిచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ యూటర్న్ తీసుకున్నాయి.

Gold and Silver Prices Hike Today: గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా తగ్గుతూ వినియోగదారులకు ఊరటనిచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ యూటర్న్ తీసుకున్నాయి. మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 3, 2026) మార్కెట్‌లో ధరలు అనూహ్యంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో దేశీయంగా కూడా ధరలు పుంజుకున్నాయి.

నేటి ధరల వివరాలు:

బంగారం (Gold): 10 గ్రాముల (తులం) బంగారం ధరపై ఏకంగా రూ. 3,000 పెరిగింది.

హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర: ₹1,57,500

22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర: ₹1,39,100

వెండి (Silver): వెండి ధర మరింత భారీగా పెరిగింది. కేవలం ఒక్కరోజే కిలో వెండిపై రూ. 16,000 మేర పెరుగుదల నమోదైంది.

ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి ధర: ₹2,75,000

గత వారం భారీ కరెక్షన్ తర్వాత మళ్లీ ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడం కొనుగోలుదారులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాల్లో ఉన్నప్పటికీ, బులియన్ మార్కెట్‌లో మళ్లీ కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించడంతో ధరలు పెరిగినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick