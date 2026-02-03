Gold Rate Today: మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు: ఒక్కరోజే వెండిపై రూ. 16 వేల బాదుడు!
Gold and Silver Prices Hike Today: గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా తగ్గుతూ వినియోగదారులకు ఊరటనిచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ యూటర్న్ తీసుకున్నాయి. మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 3, 2026) మార్కెట్లో ధరలు అనూహ్యంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో దేశీయంగా కూడా ధరలు పుంజుకున్నాయి.
నేటి ధరల వివరాలు:
బంగారం (Gold): 10 గ్రాముల (తులం) బంగారం ధరపై ఏకంగా రూ. 3,000 పెరిగింది.
హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర: ₹1,57,500
22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర: ₹1,39,100
వెండి (Silver): వెండి ధర మరింత భారీగా పెరిగింది. కేవలం ఒక్కరోజే కిలో వెండిపై రూ. 16,000 మేర పెరుగుదల నమోదైంది.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర: ₹2,75,000
గత వారం భారీ కరెక్షన్ తర్వాత మళ్లీ ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడం కొనుగోలుదారులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాల్లో ఉన్నప్పటికీ, బులియన్ మార్కెట్లో మళ్లీ కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించడంతో ధరలు పెరిగినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.