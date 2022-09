ఉద్యోగులకి అలర్ట్.. ఈ విషయాలలో జాగ్రత్త..!

X ఉద్యోగులకి అలర్ట్.. ఈ విషయాలలో జాగ్రత్త..! Highlights Financial Security: రిటైర్మెంట్ తరువాత చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

Financial Security: రిటైర్మెంట్ తరువాత చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. అతిపెద్ద సమస్య ఆర్థిక సమస్య. అందుకే మంచి రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ కలిగి ఉండటం ముఖ్యం. అప్పుడే మీరు శేష జీవితాన్ని హాయిగా గడపగలుగుతారు. ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడే అందరు ఈ ఐదు విషయాలపై దృష్టిసారిస్తే కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 1. పెట్టుబడులపై వడ్డీ, ద్రవ్యోల్బణ రేట్లు తనిఖీ చేయండి

ద్రవ్యోల్బణ రేటు కంటే ఎక్కువ వడ్డీని సంపాదించగల ప్రదేశంలో ఉద్యోగ విరమణ డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టండి. ఉదాహరణకి మీ పెట్టుబడి సంవత్సరానికి 4% వడ్డీని సంపాదించి ద్రవ్యోల్బణ రేటు 4% అయితే మీకు లభించే మొత్తం సున్నా అవుతుంది. 2. సకాలంలో అనారోగ్యానికి పెట్టుబడి పెట్టండి

మెడికల్ ఎమర్జెన్సీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్లానింగ్ కూడా చేయాలి. కనుక మీకు అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యం లేదా ఇతర వైద్య కారణాల వల్ల డబ్బు అవసరమైతే ఏమి చేయాలో ఆలోచించండి. 3. 'నిష్క్రియాత్మక ఆదాయం' పై దృష్టి పెట్టండి

మీరు ఏ పని చేయకుండా సరైన పెట్టుబడి పెట్టినా మీకు ఆదాయం వస్తుందని నొక్కి చెప్పండి. దీనికి ఒక మార్గం స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం. మీరు రియల్ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే మీరు అద్దె నుంచి ఆదాయాన్ని పొందుతారు. సమాచార ఉత్పత్తి అమ్మకం మార్గాన్ని కూడా అనుసరించవచ్చు. 4. గమ్యం వైవిధ్యంగా ఉండాలి

ఉద్యోగ విరమణ అనంతర పెట్టుబడులలో వైవిధ్యం ఉండాలి. ఈ డబ్బులో కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అది సాధారణ ఆదాయాన్ని పొందుతుంది. మీరు రియల్ ఎస్టేట్‌లో కూడా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇది ఇంట్లో ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది. అత్యవసర నిధి కోసం కొంత డబ్బు కేటాయించాలి. అలాంటి డబ్బు ఎప్పుడైనా ఉపయోగించవచ్చు. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మంచి మార్గం కూడా ఉంది. ఎక్కువ ఆదాయం కోసం కొంత డబ్బు ఈక్విటీ ఫండ్లలో స్థిర రాబడి కోసం పెట్టుబడి పెట్టాలి. 5. ఆరోగ్య బీమా చాలా ముఖ్యమైనది

ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత ఆరోగ్య బీమాను పరిగణించాలి. కరోనా తరువాత ఆరోగ్య బీమా ముఖ్యమైనది. వృద్ధాప్యంలో డాక్టర్ అవసరం సర్వసాధారణం అవుతుంది. ఇటువంటి సందర్భాల్లో చికిత్స కోసం ఆరోగ్య బీమా అవసరం. లేకపోతే మీ పొదుపు మొత్తం అనారోగ్యానికే ఖర్చు అవుతుంది. ఈ ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో ఔషధం ఖర్చు ఆకాశాన్ని తాకింది. కనుక ఏ పరిస్థితిలోనైనా ఆరోగ్య బీమాను తీసుకోండి.