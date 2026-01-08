  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Flipkart Republic Day Sale 2026: షాపింగ్ పండగ వచ్చేస్తోంది.. తేదీలు మరియు ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

Flipkart Republic Day Sale 2026: షాపింగ్ పండగ వచ్చేస్తోంది.. తేదీలు మరియు ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
x
Highlights

ఫ్లిప్‌కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026 జనవరి 17 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ కార్డ్ ఆఫర్లు, స్మార్ట్‌ఫోన్లపై డిస్కౌంట్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

కొత్త ఏడాదిలో అదిరిపోయే ఆఫర్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్‌కార్ట్ (Flipkart) నుంచి 2026 ఏడాదిలో మొదటి భారీ సేల్ వచ్చేస్తోంది. 'రిపబ్లిక్ డే సేల్' పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఈ ప్రత్యేక సేల్ తేదీలను కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించింది.

ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం?

ఫ్లిప్‌కార్ట్ తన ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో ఉంచిన మైక్రోసైట్ ప్రకారం:

ప్రారంభ తేదీ: జనవరి 17, 2026.

ముందస్తు యాక్సెస్: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్లస్ (Plus) మరియు బ్లాక్ (Black) మెంబర్లకు 24 గంటల ముందే, అంటే జనవరి 16 నుంచే ఈ సేల్ అందుబాటులోకి రానుంది.

బ్యాంక్ ఆఫర్లు మరియు డిస్కౌంట్లు:

ఈ సేల్‌లో భాగంగా కస్టమర్లకు భారీ పొదుపు చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది:

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ (HDFC) బ్యాంక్ ఆఫర్: హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ క్రెడిట్ కార్డుతో చేసే కొనుగోళ్లపై నేరుగా 10 శాతం ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.

నో కాస్ట్ ఈఎంఐ: పలు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులపై నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ (No Cost EMI) సౌకర్యం కూడా ఉండనుంది.

ఏయే ఉత్పత్తులపై ఆఫర్లు ఉండొచ్చు?

ఖచ్చితమైన డిస్కౌంట్ వివరాలను కంపెనీ ఇంకా సీక్రెట్‌గా ఉంచినప్పటికీ, ఈ క్రింది కేటగిరీలపై భారీ తగ్గింపులు ఉంటాయని అంచనా:

స్మార్ట్‌ఫోన్లు: ఐఫోన్, శామ్‌సంగ్, వన్‌ప్లస్ వంటి బ్రాండ్లపై అదిరిపోయే డీల్స్.

ల్యాప్‌టాప్‌లు & ట్యాబ్లెట్లు: విద్యార్థులు మరియు ఉద్యోగుల కోసం బడ్జెట్ ధరల్లో ల్యాప్‌టాప్‌లు.

గృహోపకరణాలు: రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, స్మార్ట్ టీవీలపై 40-70% వరకు ఆఫర్లు.

యాక్సెసరీస్: బ్లూటూత్ స్పీకర్లు, ట్రూ వైర్‌లెస్ హెడ్‌ఫోన్లు (TWS) మరియు స్మార్ట్ వాచీలపై ప్రత్యేక తగ్గింపులు.

ముగింపు:

రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా నిర్వహించే ఈ సేల్ జనవరి 22 లేదా 23 వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. మీరు కొత్త మొబైల్ లేదా టీవీ కొనాలనుకుంటే మరికొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయడం మంచిది. సేల్ తేదీ దగ్గర పడే కొద్దీ ఫ్లిప్‌కార్ట్ మరిన్ని డీల్స్‌ను వెల్లడించనుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick