8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. జీతాలు ఎంత పెరగనున్నాయో తెలుసా?
8వ వేతన సంఘంపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆశలు. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, పెరగనున్న బేసిక్ పే, డీఏ మరియు ఇతర అలవెన్సుల పూర్తి అంచనాలు ఇక్కడ చూడండి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లు తమ ఆదాయం, అలవెన్సులు మరియు పెన్షన్లలో గణనీయమైన పెంపును ఆశిస్తూ, 8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రభుత్వం జనవరి 2025లో కమిషన్ ఏర్పాటును ప్రకటించినప్పటికీ, దాని పని పరిధిని ఖరారు చేయడంలో జరిగిన ఆలస్యం వల్ల ప్రక్రియ నెమ్మదించింది. నవంబర్ 2025 వరకు కేంద్ర మంత్రివర్గం దీని విధివిధానాలపై చర్చలు జరిపి, చివరకు సిఫార్సులు చేయడానికి కమిషన్కు 18 నెలల సమయం ఇచ్చింది. దీని ప్రకారం, తుది అమలుకు మరో 1.5 నుండి 2 ఏళ్ల సమయం పట్టవచ్చు.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమిటి?
ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు, అలవెన్సులు మరియు కరువు భత్యం లెక్కించడంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అత్యంత కీలకమైన అంశం. కమిషన్ ఈ ఫ్యాక్టరును నిర్ణయించి ప్రభుత్వానికి పంపిస్తుంది, ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం దానికి ఆమోదం తెలుపుతుంది. ప్రస్తుతం, 8వ వేతన సంఘం కోసం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.15 నుండి 2.86 మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా. దీని అర్థం ఉద్యోగి స్థాయిని బట్టి వారి ప్రాథమిక వేతనం ఆ నిష్పత్తిలో పెరుగుతుంది.
ఉదాహరణకు, 7వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా ఉంది:
- లెవల్ 1 (గ్రూప్ D): ప్రాథమిక వేతనం ₹7,440 నుండి ₹18,000కు పెరిగింది.
- లెవల్ 10 (గ్రూప్ A): ప్రాథమిక వేతనం అదే నిష్పత్తిలో పెరిగింది.
- లెవల్ 18 (సీనియర్ మోస్ట్): ఇందులో భారీ పెంపు కనిపించింది.
8వ వేతన సంఘంపై నిపుణుల అంచనాలు
ఆర్థిక నిపుణులు 8వ వేతన సంఘం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై ఈ క్రింది అంచనాలను ఇచ్చారు:
- ప్రతీక్ వైద్య (MD, కర్మ మేనేజ్మెంట్): 1.83–2.46 మధ్య ఉండవచ్చు.
- రామచంద్రన్ కృష్ణమూర్తి (డైరెక్టర్, నెక్స్డిగ్మ్ పేరోల్ సర్వీసెస్): 1.9–2.5 మధ్య ఉండవచ్చు.
వివిధ స్థాయిలలో అంచనా వేసిన జీతాల పెంపు
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా జీతాలు ఈ విధంగా మారవచ్చు:
1. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.15 అయితే:
- లెవల్ 1: ₹18,000 → ₹38,700 (+₹20,700 పెంపు)
- లెవల్ 10: ₹56,100 → ₹1,20,615 (+₹64,515 పెంపు)
- లెవల్ 18: ₹2,50,000 → ₹5,37,500 (+₹2,87,500 పెంపు)
2. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86 అయితే:
- లెవల్ 1: ₹18,000 → ₹51,480 (+₹33,480 పెంపు)
- లెవల్ 10: ₹56,100 → ₹1,60,446 (+₹1,04,346 పెంపు)
- లెవల్ 18: ₹2,50,000 → ₹7,15,000 (+₹4,65,000 పెంపు)
3. ఒకవేళ 7వ వేతన సంఘం ఫ్యాక్టర్ (2.57) నే కొనసాగిస్తే:
- లెవల్ 1: ₹18,000 → ₹46,260 (+₹28,260 పెంపు)
- లెవల్ 10: ₹56,100 → ₹1,44,177 (+₹88,077 పెంపు)
- లెవల్ 18: ₹2,50,000 → ₹6,42,500 (+₹3,92,500 పెంపు)
దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనం
8వ వేతన సంఘం అమలులోకి వస్తే అన్ని స్థాయిల ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్ల జీతభత్యాలలో భారీ మార్పు వస్తుంది, ఇది వారి కొనుగోలు శక్తిని గణనీయంగా పెంచుతుంది. తుది అంకెలు కమిషన్ నిర్ణయించే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై ఆధారపడి ఉన్నప్పటికీ, ఈ అంచనాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరియు పెన్షనర్లకు చేకూరే సంభావ్య ప్రయోజనాలపై స్పష్టమైన చిత్రాన్ని అందిస్తున్నాయి.