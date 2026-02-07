బడ్జెట్ 2026 ఎఫెక్ట్: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు పండగే.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి UPI ద్వారా డబ్బులు డ్రా చేసుకోవచ్చు!
EPFO New Rules: కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ 2026-27లో ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO)కు సంబంధించి సంచలన మార్పులను ప్రకటించింది. 'ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్'లో భాగంగా పీఎఫ్ సేవలను మరింత సరళతరం చేస్తూ 'EPFO 3.0' వెర్షన్ను తీసుకువస్తున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించారు. ఈ కొత్త నిబంధనలు ఏప్రిల్ 1, 2026 నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి.
పీఎఫ్ విత్డ్రా ఇక చిటికెలో.. ఈ మార్పుల్లో అత్యంత కీలకమైన అంశం పీఎఫ్ నగదు ఉపసంహరణ. ఇకపై పీఎఫ్ సభ్యులు తమ ఖాతాలోని నగదును విత్ డ్రా చేసుకోవడానికి కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. ATMలు మరియు UPI (Unified Payments Interface) ద్వారా నేరుగా పీఎఫ్ నగదును తీసుకునే వెసులుబాటును కల్పించబోతున్నారు. దీనివల్ల అత్యవసర సమయాల్లో ఉద్యోగులకు నగదు లభ్యత సులభతరం కానుంది.
EPFO 3.0 లోని 5 కీలక మార్పులు ఇవే:
ATM & UPI సేవలు: పీఎఫ్ సెటిల్మెంట్ ప్రక్రియను డిజిటలైజ్ చేస్తూ, నేరుగా ఏటీఎంలు, యూపీఐ ద్వారా నగదు తీసుకునే వెసులుబాటు.
ప్రాంతీయ భాషల్లో AI చాట్బాట్: పీఎఫ్ సభ్యుల ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడానికి కృత్రిమ మేధ (AI) ఆధారిత చాట్బాట్లను ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఇవి తెలుగుతో సహా అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లో సేవలు అందిస్తాయి.
పన్ను మినహాయింపులు: ఆదాయపు పన్ను చట్టం 1952లోని సెక్షన్ 17 ప్రకారం పీఎఫ్ విరాళాలపై ప్రత్యేక పన్ను తగ్గింపులను ప్రకటించారు. ఇది అటు కంపెనీలకు, ఇటు ఉద్యోగులకు పన్ను ఆదా కలిగించనుంది.
ఏకీకృత నియంత్రణ వ్యవస్థ: ఇప్పటివరకు ఐటీ శాఖ మరియు EPFO పరిధిలో ఉన్న పీఎఫ్ ట్రస్టులు ఇకపై ఒకే గొడుగు కింద పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల పీఎఫ్ ట్రస్టుల నిర్వహణ సులభతరం అవుతుంది.
నిర్వహణ రుసుముల సడలింపు: ప్రైవేట్ కంపెనీలు నిర్వహించే పీఎఫ్ ట్రస్టుల మేనేజ్మెంట్ ఫీజులను ప్రభుత్వం తగ్గించింది. దీనివల్ల యాజమాన్యాలపై ఆర్థిక భారం తగ్గనుంది.
ఉద్యోగులకు 'డిజిటల్' భరోసా ఈ కొత్త సంస్కరణల ద్వారా పీఎఫ్ ప్రక్రియలో పారదర్శకత పెరుగుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఏప్రిల్ 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చే ఈ డిజిటల్ విప్లవం కోట్లాది మంది ఉద్యోగుల ఆర్థిక లావాదేవీలను సమూలంగా మార్చబోతోంది.