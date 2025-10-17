Gold Rate Today: ధంతేరాస్ ముందు రోజు బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరిగిన బంగారం ధర.. తులం ఎంతంటే..?
Gold Rate Today October 17th: పండుగ సీజన్లో, ముఖ్యంగా ధన త్రయోదశి (ధంతేరాస్) పర్వదినం సమీపిస్తున్న తరుణంలో బంగారం కొనుగోలు చేయాలని ఎదురుచూస్తున్న వినియోగదారులకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. పసిడి ధరలు ఒక్కరోజులోనే భారీగా పెరగడంతో వినియోగదారుల్లో ఆందోళన మొదలైంది.
బంగారం ధరల్లో భారీ పెరుగుదల:
శుక్రవారం ఉదయం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఒక్కరోజులోనే తులం (10 గ్రాములు) బంగారం ధర రూ.3,000 మార్కును దాటి పెరిగింది.
22 క్యారెట్ల బంగారం: నిన్నటితో పోలిస్తే తులంపై ఏకంగా రూ.3,050 పెరిగి, ధర రూ.1,21,700కు చేరింది.
24 క్యారెట్ల బంగారం (స్వచ్ఛమైనది): తులంపై రూ.3,330 పెరిగి, ధర రూ.1,32,770 వద్ద స్థిరపడింది.
ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఇతర ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. ఈ అసాధారణ పెరుగుదల పండుగ కొనుగోళ్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
వెండి కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం:
బంగారం ధరలకు భిన్నంగా వెండి ధర తగ్గడం వినియోగదారులకు కాస్త ఊరటనిచ్చింది. ఈరోజు కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ.3,000 తగ్గింది. ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర రూ.2,03,000గా ఉంది. బంగారం ధరలు దూసుకుపోతున్న ఈ సమయంలో వెండి ధర తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించే అంశంగా ఉంది.