Denmark Currency Value in India: డెన్మార్క్‌లో లక్ష సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో రూ. 13 లక్షలతో సమానం! డానిష్ క్రోన్ పవర్ ఏంటో తెలుసా?

Highlights

డెన్మార్క్ కరెన్సీ డానిష్ క్రోన్ (DKK) విలువ భారత రూపాయితో పోలిస్తే ఎంత ఉందో తెలుసుకోండి. డెన్మార్క్‌లో భారతీయులకు ఉన్న ఉద్యోగ అవకాశాలు, జీతాలు మరియు కరెన్సీ మార్పిడి లెక్కలపై పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.

Denmark Currency Value in India: విదేశీ ప్రయాణం లేదా ఉద్యోగం అనగానే మనందరికీ మొదట గుర్తొచ్చేది అమెరికా లేదా యూకే. కానీ, ఐరోపా దేశమైన డెన్మార్క్ ఇప్పుడు భారతీయ నిపుణులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. దానికి ప్రధాన కారణం అక్కడి కరెన్సీ విలువ మరియు జీవన ప్రమాణాలు. డెన్మార్క్ అధికారిక కరెన్సీ అయిన 'డానిష్ క్రోన్' (DKK) మన రూపాయి కంటే ఎంతో బలంగా ఉంది.

కరెన్సీ లెక్కలు ఇలా..

ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరల ప్రకారం:

1 డానిష్ క్రోన్ (1 DKK) = సుమారు రూ. 13.7 (భారత రూపాయలు). దీని అర్థం డానిష్ కరెన్సీ మన రూపాయితో పోలిస్తే దాదాపు 14 రెట్లు ఎక్కువ విలువ కలిగి ఉంది. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి డెన్మార్క్‌లో నెలకు 1,00,000 క్రోనర్ల జీతం పొందితే, అది భారత కరెన్సీలో ఏకంగా రూ. 13.7 లక్షలకు సమానం. ఈ భారీ వ్యత్యాసం వల్లే భారతీయులు డెన్మార్క్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

ఏ రంగాల్లో అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి?

నైపుణ్యం కలిగిన భారతీయుల కోసం డెన్మార్క్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వర్క్ వీసాలను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది రంగాల్లో భారీగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి:

ఐటీ & సాఫ్ట్‌వేర్: డెవలపర్లు, డేటా సైంటిస్టులకు భారీ డిమాండ్ ఉంది.

హెల్త్‌కేర్: భారతీయ డాక్టర్లు, నర్సులకు అక్కడ మంచి జీతభత్యాలు లభిస్తాయి.

ఇంజనీరింగ్ & రీసెర్చ్: మెకానికల్, సివిల్ ఇంజనీర్లతో పాటు పరిశోధకులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

ఫైనాన్స్: అకౌంటింగ్ మరియు మేనేజ్‌మెంట్ నిపుణులకు విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయి.

నిపుణుల సూచన

డెన్మార్క్ వెళ్లాలనుకునే వారు కరెన్సీ మార్పిడి (Forex) విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మారకపు రేట్లు ప్రతిరోజూ మారుతుంటాయి కాబట్టి, లైవ్ రేట్లను చెక్ చేసుకుని మాత్రమే మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకోవాలి. సరైన ప్లానింగ్‌తో వెళ్తే డెన్మార్క్‌లో అత్యున్నత జీవన ప్రమాణాలతో పాటు భారీగా డబ్బు ఆదా చేయవచ్చు.

