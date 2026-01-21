Market Crash: గ్లోబల్ ట్రేడ్ వార్ భయాలతో భారత మార్కెట్లు కుప్పకూలాయి.. మూడు రోజుల్లో ₹15 లక్షల కోట్లు ఆవిరి!
గ్లోబల్ ట్రేడ్ వార్ భయాలతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు వరుసగా మూడో రోజూ కుప్పకూలాయి. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ భారీగా పతనం కావడంతో ఇన్వెస్టర్ల ₹15 లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరైంది.
బుధవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లకు అత్యంత గడ్డు కాలంగా మారింది. దలాల్ స్ట్రీట్లో వరుసగా మూడవ రోజు కూడా భారీగా అమ్మకాలు కొనసాగాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న దూకుడు వాణిజ్య విధానాల పట్ల నెలకొన్న ప్రపంచ స్థాయి అనిశ్చితి, మార్కెట్లలో భయాందోళనలను కలిగించి భారీ పతనానికి దారితీసింది.
ప్రధాన సూచీలు ప్రారంభంలోనే బలహీనంగా కనిపించాయి, ఆపై నష్టాలు మరింత పెరిగాయి. సెన్సెక్స్ ఒక దశలో 82,282 పాయింట్ల గరిష్ట స్థాయిని తాకినప్పటికీ, కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే 1,158 పాయింట్లు కుప్పకూలి 81,124 వద్దకు పడిపోయింది. నిఫ్టీ 50 సూచీ కూడా అదే బాటలో పయనించి, తన గరిష్ట స్థాయి నుండి 358 పాయింట్లు నష్టపోయి కీలకమైన 25,000 మార్కు కంటే కిందకు అంటే 24,919 వద్దకు చేరుకుంది.
కేవలం మూడు రోజుల్లో ₹15 లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరి
మార్కెట్లో కొనసాగుతున్న ఈ అమ్మకాల ఉధృతి ఇన్వెస్టర్ల సంపదను భారీగా దెబ్బతీసింది. సోమవారం ₹465.68 లక్షల కోట్లుగా ఉన్న బిఎస్ఈ (BSE) మొత్తం మార్కెట్ విలువ, బుధవారం నాటికి సుమారు ₹453 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది. కేవలం మూడు ట్రేడింగ్ రోజుల్లోనే ఇన్వెస్టర్లు దాదాపు ₹15 లక్షల కోట్లు నష్టపోయారు, ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో జరుగుతున్న బలమైన కరెక్షన్ను సూచిస్తోంది.
మార్కెట్ల పతనానికి కారణాలేమిటి?
మార్కెట్ పతనానికి విశ్లేషకులు ఈ క్రింది కారణాలను పేర్కొంటున్నారు:
- యూరోప్పై ట్రంప్ టారిఫ్ (సుంకాలు) హెచ్చరికలు మరియు గ్రీన్ ల్యాండ్ ఇష్యూ కారణంగా గ్లోబల్ ట్రేడ్ వార్ భయాలు పెరగడం.
- ఆసియా మరియు యూరోపియన్ స్టాక్ మార్కెట్ల బలహీన ప్రదర్శన వల్ల నెలకొన్న ప్రతికూల వాతావరణం.
- అమెరికా మరియు ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్లలో అనిశ్చితిని, రిస్క్ భయాన్ని కలిగించడం.
నేటి భారీ నష్టాలను మూటగట్టుకున్న స్టాక్స్
లార్జ్-క్యాప్, మిడ్-క్యాప్ మరియు స్మాల్-క్యాప్ రంగాలలో అమ్మకాల ఒత్తిడి తీవ్రంగా ఉంది:
- లార్జ్-క్యాప్: ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank), లార్సెన్ & టూబ్రో (L&T), ట్రెంట్ (Trent), భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (BEL).
- మిడ్-క్యాప్: కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ (Kalyan Jewellers - 11.5% పైగా పతనం), పేటిఎమ్ (Paytm), కోఫోర్జ్ (Coforge).
- స్మాల్-క్యాప్: రామా స్టీల్ (Rama Steel), ఐనాక్స్ గ్రీన్ (Inox Green).
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ప్రతికూల పరిస్థితుల ప్రభావం మార్కెట్పై కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లు అంతర్జాతీయ పరిణామాలు మరియు విధానపరమైన సంకేతాలను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తాజా మార్కెట్ అప్డేట్స్ కోసం BSE India మరియు NSE India వెబ్సైట్లను సందర్శించవచ్చు.