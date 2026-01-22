Earn Money: రోజుకు రూ.200లతో రూ.25 లక్షల సంపద.. మధ్యతరగతి వారికి వరంలాంటి అదిరిపోయే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్!
Earn Money: సంపద సృష్టించాలంటే భారీగా సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదు.. క్రమశిక్షణతో కూడిన చిన్న పొదుపు ఉంటే చాలని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. నేటి కాలంలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకోవాలంటే కేవలం డబ్బు దాచుకోవడం సరిపోదు, మీ డబ్బు కూడా డబ్బును సంపాదించాలి. ఇందులో భాగంగా రోజుకు కేవలం రూ. 200 ఆదా చేస్తూ ఏకంగా రూ. 25 లక్షల నిధిని ఎలా సృష్టించవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం.
డైలీ ఎస్ఐపీ (Daily SIP) అంటే ఏమిటి? సాధారణంగా SIP అంటే నెలకు ఒకసారి పెట్టుబడి పెడుతుంటాం. కానీ ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సంస్థలు 'డైలీ ఎస్ఐపీ' ఆప్షన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. దీని ద్వారా ప్రతిరోజూ రూ. 100 లేదా రూ. 200 చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇది చిన్న వ్యాపారులకు, ఫ్రీలాన్సర్లకు మరియు నెలవారీ బడ్జెట్ ఇబ్బంది లేకుండా పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి గొప్ప అవకాశం.
రూ. 25 లక్షల లక్ష్యం.. ఇలా సాధ్యం: ఒక చిన్న లెక్క ప్రకారం.. మీరు ప్రతిరోజూ రూ. 200 పెట్టుబడి పెడితే, నెలకు రూ. 6,000 మరియు ఏడాదికి సుమారు రూ. 72,000 ఆదా చేస్తారు.
పెట్టుబడి కాలం: 14 ఏళ్లు
మొత్తం అసలు: రూ. 10.08 లక్షలు
వడ్డీ రేటు (అంచనా): 12 శాతం (కాంపౌండింగ్ పద్ధతిలో)
రిటర్న్స్: సుమారు రూ. 16 లక్షలు
మొత్తం కార్పస్: సుమారు రూ. 25 నుంచి 26 లక్షలు.
కాంపౌండింగ్ పవర్తో లాభం: డైలీ ఎస్ఐపీలో అతిపెద్ద ప్రయోజనం 'కాంపౌండింగ్ పవర్'. మీ డబ్బు ఎంత ఎక్కువ కాలం మార్కెట్లో ఉంటే, అది అంత వేగంగా పెరుగుతుంది. అలాగే, ప్రతిరోజూ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల 'రూపీ కాస్ట్ యావరేజింగ్' బెనిఫిట్ లభిస్తుంది. అంటే మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావం మీ పెట్టుబడిపై తక్కువగా ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన సూచనలు: డైలీ ఎస్ఐపీలు మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఇవి మార్కెట్ రిస్క్కు లోబడి ఉంటాయి. ఫైనల్ రిటర్న్స్ అనేవి మార్కెట్ పనితీరు, ద్రవ్యోల్బణం మరియు ట్యాక్స్లపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మీ ఆదాయం పెరిగినప్పుడల్లా ఎస్ఐపీ మొత్తాన్ని కూడా పెంచడం (Step-up SIP) ద్వారా మరింత వేగంగా మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చు.