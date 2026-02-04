Oil Prices: సామాన్యులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గనున్న పెట్రోల్ ధరలు? కేంద్రం కీలక నిర్ణయం!
Oil Prices: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు (Crude Oil) ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. అమెరికా మరియు ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టే సూచనలు కనిపిస్తుండటంతో చమురు ధరలు సుమారు 5 శాతం మేర తగ్గాయి. గత కొద్ది నెలలుగా గరిష్ట స్థాయిల్లో కొనసాగుతున్న ధరలు ఒక్కసారిగా కరెక్షన్కు గురికావడం గమనార్హం.
ట్రంప్ ప్రకటనతో మారిన సమీకరణాలు: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల చేసిన ఒక ప్రకటన మార్కెట్లలో సానుకూల పవనాలను తీసుకొచ్చింది. ఇరాన్ మరియు అమెరికా మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయని ఆయన వెల్లడించడంతో, ఒపెక్ (OPEC) సభ్యదేశమైన ఇరాన్పై సైనిక చర్యలు ఉండవనే నమ్మకం ఇన్వెస్టర్లలో పెరిగింది. దీంతో యుద్ధ భయాల కారణంగా ఆయిల్ ధరలపై ఉన్న 'రిస్క్ ప్రీమియం' క్రమంగా తగ్గుతోంది.
ప్రస్తుత ధరల వివరాలు:
బ్రెంట్ క్రూడ్: బ్యారెల్ ధర సుమారు 65.94 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
WTI క్రూడ్: యూఎస్ వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ బ్యారెల్ ధర 61.88 డాలర్ల వద్ద ఉంది.
ధరల తగ్గుదలకు ఇతర కారణాలు:
బలపడిన డాలర్: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో యూఎస్ డాలర్ (US Dollar) విలువ పెరగడం చమురు ధరలపై ఒత్తిడి పెంచింది. డాలర్ బలపడితే ఇతర కరెన్సీలను వాడే దేశాలకు ఆయిల్ దిగుమతి ఖరీదైనదిగా మారుతుంది, దీనివల్ల డిమాండ్ తగ్గుతుంది.
సప్లై స్థిరత్వం: ఉత్పత్తి స్థాయిలను మార్చకూడదని OPEC+ తీసుకున్న నిర్ణయం మార్కెట్లో తగినంత సరఫరా ఉందనే విశ్వాసాన్ని కలిగించింది.
సీజనల్ డిమాండ్: ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా ఆయిల్ డిమాండ్ కాస్త మందకొడిగా ఉండటం కూడా ధరల పతనానికి తోడైంది.
భారతదేశంపై ప్రభావం: చమురు దిగుమతులపై అధికంగా ఆధారపడే భారతదేశానికి ఇది ఒక రకంగా ఊరటనిచ్చే అంశం.
దిగుమతి బిల్లు: ముడి చమురు ధరలు తగ్గితే దేశ దిగుమతి బిల్లు తగ్గి, ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
డాలర్ సెగ: అయితే, అంతర్జాతీయంగా డాలర్ బలపడటంతో రూపాయి విలువ క్షీణించడం భారత్కు ప్రతికూలంగా మారింది. ముడి చమురు చౌకైనప్పటికీ, డాలర్లలో చెల్లింపులు చేయాల్సి రావడంతో ఆశించిన స్థాయిలో ప్రయోజనం అందకపోవచ్చు.
విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు సఫలమైతే ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ చర్చలు విఫలమైతే మాత్రం ధరలు మళ్లీ రికార్డు స్థాయిలకు చేరవచ్చు.