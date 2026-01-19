Commodity Market: బంగారం, వెండి ధరల్లో ఒడిదుడుకులు.. ఈ వారం ట్రేడింగ్ వ్యూహం ఇదే!
ఈ వారం బంగారం, వెండి ధరల అంచనాలు. కాపర్, క్రూడ్ ఆయిల్ మరియు సహజవాయువు ట్రేడింగ్ స్థాయిలపై నిపుణుల విశ్లేషణ. పసుపు, జీలకర్ర ధరల్లో మార్పులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి?
ఈ వారం కమొడిటీ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండి మరియు ఇంధన రంగాల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.
1. పసిడి మరియు వెండి (Bullion)
బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, నిర్దిష్ట స్థాయిలను దాటితేనే కొత్త కొనుగోళ్లు చేయడం శ్రేయస్కరం.
బంగారం (ఫిబ్రవరి కాంట్రాక్టు): ధర రూ. 1,44,204 పైన ఉంటేనే లాంగ్ పొజిషన్లు తీసుకోవాలి. అలా జరిగితే ధర రూ. 1,48,194 వరకు వెళ్లవచ్చు. ఒకవేళ తగ్గితే రూ. 1,40,215 వద్ద మద్దతు లభిస్తుంది.
వెండి (మార్చి కాంట్రాక్టు): వెండి ధరలు ఇప్పటికే గరిష్టాల్లో ఉన్నాయి, కాబట్టి టెక్నికల్ దిద్దుబాటు (Correction) వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. రూ. 3,12,726 దాటితేనే సానుకూల ధోరణి ఉంటుంది. దావోస్ సదస్సులో అమెరికా అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యలు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
2. ఇంధన రంగం (Energy)
ముడి చమురు (ఫిబ్రవరి కాంట్రాక్టు): రూ. 5,291 కంటే తక్కువ ధరలో ట్రేడ్ అయితే ధర ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉంది. రూ. 5,614 దాటితే రూ. 5,937 వరకు పెరగొచ్చు.
సహజవాయువు (Natural Gas): దీనికి రూ. 307.45 వద్ద నిరోధం (Resistance) ఉంది. ఒకవేళ రూ. 263.55 స్థాయిని కోల్పోతే రూ. 219 వరకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
3. లోహాల విశ్లేషణ (Base Metals)
పారిశ్రామిక లోహాల్లో ట్రేడింగ్ చేసే వారు ఈ స్థాయిలను గమనించండి:
4. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు (Agri Commodities)
పసుపు (ఏప్రిల్ కాంట్రాక్టు): రూ. 18,023 కీలక నిరోధం. ఇది దాటితే రూ. 19,137 వరకు జంప్ చేయవచ్చు. లేదంటే రూ. 15,795 వరకు తగ్గవచ్చు.
జీలకర్ర (మార్చి కాంట్రాక్టు): రూ. 23,081 వద్ద మద్దతు ఉంది. రూ. 24,852 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.