Atal Pension Yojana: కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. 2031 వరకు అటల్ పెన్షన్ యోజన పొడిగింపు.. అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు భారీ ఊరట!
Atal Pension Yojana: సామాన్యులు, అసంఘటిత రంగ కార్మికుల సామాజిక భద్రత కోసం అమలు చేస్తున్న 'అటల్ పెన్షన్ యోజన' (APY) పథకాన్ని మరో ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగించాలని కేంద్ర క్యాబినెట్ నిర్ణయించింది.
Atal Pension Yojana: సామాన్యులు, అసంఘటిత రంగ కార్మికుల సామాజిక భద్రత కోసం అమలు చేస్తున్న 'అటల్ పెన్షన్ యోజన' (APY) పథకాన్ని మరో ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగించాలని కేంద్ర క్యాబినెట్ నిర్ణయించింది. బుధవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో, ఈ పథకాన్ని 2030-31 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు పొడిగిస్తూ పచ్చజెండా ఊపారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది కార్మికులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
రికార్డు స్థాయిలో చేరికలు: కేంద్ర గణాంకాల ప్రకారం, జనవరి 19, 2026 నాటికి ఈ పథకంలో 8.66 కోట్ల మంది సభ్యులుగా చేరారు. ఈ పథకానికి మరింత విస్తృత ప్రచారం కల్పించి, క్షేత్రస్థాయిలోకి తీసుకెళ్లాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
అటల్ పెన్షన్ యోజన అంటే ఏమిటి? ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల తరహాలోనే అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు 60 ఏళ్ల తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ అందించే లక్ష్యంతో 2015లో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు.
పెన్షన్ మొత్తం: చందాదారులు చెల్లించే మొత్తాన్ని బట్టి నెలకు రూ. 1,000 నుంచి రూ. 5,000 వరకు పెన్షన్ అందుతుంది.
అర్హతలు: 18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న భారతీయులందరూ దీనికి అర్హులే.
ముఖ్య గమనిక: ఆదాయ పన్ను చెల్లించేవారు (Income Taxpayers) మరియు నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ (NPS) పరిధిలో ఉన్నవారికి ఈ పథకంలో చేరేందుకు అవకాశం లేదు.
ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి? ఈ పథకంలో చేరాలనుకునే వారు పోస్టాఫీసులో లేదా ఏదైనా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులో పొదుపు ఖాతా కలిగి ఉండాలి.
తక్కువ వయస్సులో చేరితే లాభం: 18 ఏళ్లకే చేరిన వారు నెలకు కేవలం రూ. 42 నుంచి రూ. 210 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
ఆటో డెబిట్ సౌకర్యం: బ్యాంకు ఖాతా నుంచి ప్రతి నెలా నిర్ణీత మొత్తం నేరుగా కట్ అయ్యేలా (Auto-Debit) సెట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఖాతాలో తగిన బ్యాలెన్స్ లేకపోతే పెనాల్టీలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
వార్ధక్యంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడపాలనుకునే వారికి ఈ పథకం ఒక గొప్ప వరమని ఆర్థిక నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.