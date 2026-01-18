  • Menu
Budget 2026: నిర్మలమ్మ పద్దులో మధ్యతరగతికి ఊరట లభిస్తుందా? ఈసారి అంచనాలు ఇవే!
Highlights

బడ్జెట్ 2026పై మధ్యతరగతి ఆశలు! ఆదాయపు పన్ను రాయితీలు, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ పెంపు మరియు రైల్వే అభివృద్ధిపై నిర్మలా సీతారామన్ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు? పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.

ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, దేశీయంగా పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరల నేపథ్యంలో మధ్యతరగతి వర్గాలు ఈ బడ్జెట్‌ను ఆశగా చూస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పన్ను మినహాయింపులు, ఉద్యోగ కల్పనపై ప్రధాన దృష్టి ఉంటుందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

1. ఆదాయపు పన్నులో మార్పులు (Income Tax Relief)

గత బడ్జెట్‌లో కొత్త పన్ను విధానం (New Tax Regime) కింద రూ. 12 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్నవారికి ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది. ఈసారి కూడా మరిన్ని రాయితీలు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు:

పన్ను రహిత పరిమితి: ఆదాయపు పన్ను రహిత పరిమితిని మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది.

స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ (Standard Deduction): వేతన జీవుల కోసం ప్రామాణిక మినహాయింపు పరిమితిని పెంచాలని చాలా కాలంగా ఉన్న డిమాండ్‌ను ఈసారి ప్రభుత్వం మన్నించే ఛాన్స్ ఉంది.

చేతిలో నగదు: పన్నులు తగ్గితే సామాన్యుల చేతుల్లో ఎక్కువ నగదు మిగిలి, మార్కెట్‌లో వినియోగం (Consumption) పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

2. రైల్వే రంగానికి పెద్దపీట

రేటింగ్ ఏజెన్సీల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈసారి బడ్జెట్‌లో రైల్వే రంగానికి భారీ కేటాయింపులు ఉండవచ్చు:

కొత్త ట్రాక్‌లు: రైల్వే నెట్‌వర్క్‌ను ఆధునీకరించడం, డబ్లింగ్ పనులు పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెడతారు.

ఉపాధి కల్పన: మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ద్వారా నిర్మాణ రంగంలో లక్షలాది మందికి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది.

వందే భారత్: మరిన్ని వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లు, మెట్రో ప్రాజెక్టుల విస్తరణకు నిధులు కేటాయించవచ్చు.

3. ధరల నియంత్రణ మరియు జీఎస్టీ (GST)

సామాన్యుల రోజువారీ ఖర్చులను తగ్గించేలా జీఎస్టీ (GST) నిబంధనలను సరళీకరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆహార పదార్థాలు, నిత్యావసరాలపై పన్ను భారం తగ్గితే ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం నుంచి మధ్యతరగతిని కాపాడవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ముగింపు:

రాబోయే ఎన్నికలు, ఆర్థిక లోటు నియంత్రణ మధ్య సమతుల్యత పాటిస్తూ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. పన్ను ఉపశమనం మరియు ఉపాధి అవకాశాలు ఈ బడ్జెట్ విజయాన్ని నిర్ణయించనున్నాయి.

