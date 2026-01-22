  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Budget 2026: మధ్యతరగతికి నిర్మలమ్మ 'వరం' ఇస్తారా? ఆదాయపు పన్నులో మార్పులు.. కొత్త రూల్స్ ఇవే!

Budget 2026: మధ్యతరగతికి నిర్మలమ్మ వరం ఇస్తారా? ఆదాయపు పన్నులో మార్పులు.. కొత్త రూల్స్ ఇవే!
x
Highlights

బడ్జెట్ 2026పై మధ్యతరగతి ఆశలు! ఆదాయపు పన్ను సరళీకరణ, సింగిల్ ఐటీఆర్ ఫారమ్, టీడీఎస్ నిబంధనల్లో మార్పులపై ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారా? ఉద్యోగులకు లభించే ప్రయోజనాలు ఇవే..

దేశవ్యాప్తంగా సామాన్యుడి చూపు ఇప్పుడు ఢిల్లీ వైపు మళ్లింది. మరో పది రోజుల్లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్‌లో 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన కేంద్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు, నెల జీతం పొందే ఉద్యోగులు ఈసారి ఆదాయపు పన్ను (Income Tax) విషయంలో భారీ ఊరట లభిస్తుందని గట్టిగా ఆశిస్తున్నారు.

ఈ బడ్జెట్‌లో సామాన్యులు ఆశిస్తున్న ప్రధాన మార్పులు మరియు డిమాండ్లు ఇవే:

1. యూనిఫాం ఐటీఆర్ (Uniform ITR) ఫారమ్

ప్రస్తుతం పన్ను చెల్లింపుదారులు తమ ఆదాయ వనరులను బట్టి 7 రకాల ఐటీఆర్ (ITR) ఫారమ్‌లను నింపాల్సి వస్తోంది. ఇది చాలా క్లిష్టంగా ఉండటంతో, అందరికీ వర్తించేలా ఒకే ఒక 'యూనిఫాం ఐటీఆర్ ఫారమ్' తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీనివల్ల సామాన్యులకు ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ సులభతరం అవుతుంది.

2. టీడీఎస్ (TDS) నిబంధనల సరళీకరణ

ప్రస్తుతం ఉన్న టీడీఎస్ విధానం చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంది. పన్ను చెల్లింపుదారుల డిమాండ్ ప్రకారం:

టీడీఎస్ రేట్లను తగ్గించి, కేవలం 2 లేదా 3 రకాల రేట్లను మాత్రమే కొనసాగించాలి.

ఇప్పటికే సమాచారం 26AS, AIS స్టేట్‌మెంట్‌లలో అందుబాటులో ఉన్నందున, విడిగా టీడీఎస్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించాల్సిన నిబంధనను తొలగించాలి.

3. కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం - 'మాస్టర్ సర్క్యులర్'

వచ్చే ఏప్రిల్ 1 నుండి కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం అమల్లోకి రానుంది. దశాబ్దాల నాటి పాత నియమాలను తొలగించి, కొత్త చట్టంపై స్పష్టతనిచ్చేలా ప్రభుత్వం ఒక 'మాస్టర్ సర్క్యులర్' జారీ చేయాలని ట్యాక్స్ పేయర్లు కోరుకుంటున్నారు. ఇది పాత, కొత్త సెక్షన్ల మధ్య ఉన్న గందరగోళాన్ని తొలగిస్తుంది.

4. అప్పుల భారం తగ్గిస్తారా?

దేశం పురోగతి బాటలో ఉన్నా, పెరుగుతున్న అప్పులు మరియు భారీ పన్నులు అభివృద్ధికి ఆటంకంగా మారుతున్నాయని వ్యాపార వర్గాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. పన్ను రేట్లలో ఉపశమనం కల్పించడం ద్వారా 'ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' (Ease of Doing Business) మెరుగుపడుతుందని వారు ఆశిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick