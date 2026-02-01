  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Budget 2026: హైదరాబాద్‌కు బడ్జెట్‌లో వరాలు.. 3 రూట్స్‌లో హైస్పీడ్ రైల్వే కారిడార్

Budget 2026
x

Budget 2026: హైదరాబాద్‌కు బడ్జెట్‌లో వరాలు.. 3 రూట్స్‌లో హైస్పీడ్ రైల్వే కారిడార్

Highlights

Budget 2026: బడ్జెట్ 2026లో హైదరాబాద్‌కు కేంద్రం భారీ వరాలు ప్రకటించింది. భాగ్యనగరాన్ని కలుపుతూ 3 హైస్పీడ్ రైల్వే కారిడార్లను నిర్మించనున్నారు. పూణే, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాలకు ప్రయాణం ఇక బుల్లెట్ వేగంతో సాగనుంది.

Budget 2026: కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్‌కు భారీ ఊరట లభించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఏడు హైస్పీడ్ రైల్వే కారిడార్లను (High-Speed Rail Corridors) ప్రకటించిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, అందులో ఏకంగా మూడు రూట్లను హైదరాబాద్‌కు కేటాయించారు. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో రవాణా వ్యవస్థను పూర్తిగా మార్చివేయడమే కాకుండా, హైదరాబాద్‌ను ఒక ప్రధాన ఆర్థిక హబ్‌గా మార్చనుంది.

హైదరాబాద్‌ను కనెక్ట్ చేసే ఆ 3 రూట్లు ఇవే:

పూణే - హైదరాబాద్: మహారాష్ట్రలోని పారిశ్రామిక కేంద్రంతో అనుసంధానం.

హైదరాబాద్ - బెంగళూరు: రెండు ఐటీ దిగ్గజ నగరాల మధ్య వేగవంతమైన ప్రయాణం.

హైదరాబాద్ - చెన్నై: ఓడరేవు నగరం మరియు ఆటోమొబైల్ హబ్‌తో కనెక్టివిటీ.

హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ప్రత్యేకతలేంటి?

అత్యంత వేగం: ఈ రైళ్లు గంటకు 250 నుంచి 350 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి. దీనివల్ల గంటల తరబడి సాగే ప్రయాణం కేవలం నిమిషాల్లో ముగుస్తుంది.

పర్యావరణ హితం: ఇవి పూర్తిగా విద్యుత్తుతో నడుస్తాయి. ఫలితంగా కాలుష్యం భారీగా తగ్గుతుంది.

ఆధునిక సాంకేతికత: అత్యాధునిక సిగ్నలింగ్ మరియు కంట్రోల్ టెక్నాలజీని ఈ ట్రాక్స్‌లో ఉపయోగిస్తారు. ఎక్కువగా పిల్లర్లపై (Elevated) నిర్మించడం వల్ల భూసేకరణ సమస్యలు తక్కువగా ఉంటాయి.

ఆర్థిక వృద్ధి: ఈ కారిడార్లు కేవలం ప్రయాణానికే కాకుండా, టెక్నాలజీ సెంటర్లు మరియు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్లను కలుపుతూ కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టిస్తాయి.

"పర్యావరణానికి అనుకూలమైన రవాణా వ్యవస్థను ప్రోత్సహించేందుకు మేము 7 హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్లను 'గ్రోత్ కనెక్టర్లుగా' అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. ఇవి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊపిరినిస్తాయి." - నిర్మలా సీతారామన్, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి

హైదరాబాద్ నుంచి ఇతర మెట్రో నగరాలకు ప్రయాణించే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రయాణికులకు మరియు వ్యాపారవేత్తలకు పెద్ద ఊరటనివ్వనుంది. ఈ ప్రాజెక్టులతో దేశీయ చిప్ డిజైన్ మరియు తయారీ కేంద్రాల మధ్య సరుకు రవాణా కూడా సులభతరం కానుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick