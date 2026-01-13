  • Menu
Home  > వ్యాపారం

బ్లింకిట్ సంచలన నిర్ణయం: ఇకపై 10 నిమిషాల డెలివరీ ఉండదు! గిగ్ వర్కర్లకు ఊరట

బ్లింకిట్ సంచలన నిర్ణయం: ఇకపై 10 నిమిషాల డెలివరీ ఉండదు! గిగ్ వర్కర్లకు ఊరట
x
Highlights

ప్రముఖ క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ బ్లింకిట్ (Blinkit) తన డెలివరీ విధానంలో కీలక మార్పులు చేయబోతోంది.

ప్రముఖ క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ బ్లింకిట్ (Blinkit) తన డెలివరీ విధానంలో కీలక మార్పులు చేయబోతోంది. వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు ఇప్పటివరకు అమలు చేస్తున్న '10 నిమిషాల క్విక్ డెలివరీ' సదుపాయాన్ని నిలిపివేయాలని సంస్థ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

డెలివరీ భాగస్వాముల భద్రతే ప్రాధాన్యత

10 నిమిషాల్లో డెలివరీ పూర్తి చేయాలనే నిబంధన వల్ల డెలివరీ బాయ్స్ (గిగ్ వర్కర్లు) తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను అతిక్రమించడం, రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన పడటం వంటి సంఘటనలు పెరుగుతుండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకుంది.

కేంద్ర మంత్రి చొరవ: కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్‌సుఖ్ మాండవీయ ఇటీవల బ్లింకిట్, జెప్టో, స్విగ్గీ, జొమాటో ప్రతినిధులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. గిగ్ వర్కర్ల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని డెలివరీ సమయంపై పునరాలోచన చేయాలని ఆయన సూచించారు.

భారీ ఉపశమనం: బ్లింకిట్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో వేల సంఖ్యలో ఉన్న డెలివరీ ఏజెంట్లకు పని ఒత్తిడి తగ్గి, ఊరట లభించనుంది.

మిగతా ప్లాట్‌ఫామ్‌లు కూడా అదే బాటలో?

బ్లింకిట్ బాటలోనే మరికొన్ని క్విక్ కామర్స్ సంస్థలు కూడా పయనించే అవకాశం ఉంది. త్వరలోనే జెప్టో (Zepto), స్విగ్గీ ఇన్స్‌టామార్ట్ (Swiggy Instamart) వంటి సంస్థలు కూడా తమ 10-మినిట్స్ డెలివరీ ట్యాగ్‌ను తొలగించే దిశగా యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick