Salary Hike : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. భారీగా పెరగనున్న జీతాలు, పెన్షన్లు

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. భారీగా పెరగనున్న జీతాలు, పెన్షన్లు
Salary Hike : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ప్రభుత్వం అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న జీతాల పెంపు పై సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా బీమా రంగం, నాబార్డ్, ఆర్బీఐలో పనిచేస్తున్న వేలాది మందికి ఈ నిర్ణయం వల్ల భారీగా లబ్ధి చేకూరనుంది. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి నిత్యావసరాల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ఈ తరుణంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగుల కుటుంబాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని వివిధ కీలక సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల చిరకాల వాంఛ నెరవేరింది. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు, నాబార్డ్ (NABARD), రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఉద్యోగుల వేతన సవరణకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల దాదాపు 46,322 మంది ప్రస్తుత ఉద్యోగులతో పాటు 46,830 మంది పెన్షనర్లు, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. గత కొంతకాలంగా పెరుగుతున్న ధరల దృష్ట్యా జీతాలు పెంచాలని చేస్తున్న విజ్ఞప్తులకు సానుకూలంగా స్పందించిన ప్రభుత్వం, ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఈ పెంపుదల కేవలం ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు, గత తేదీల నుంచి వర్తించనుంది. బీమా రంగ ఉద్యోగులకు 2022 ఆగస్టు నుంచి, నాబార్డ్, ఆర్బీఐ ఉద్యోగులకు 2022 నవంబర్ నుంచి ఈ కొత్త జీతాలు అమల్లోకి వస్తాయి. అంటే ఉద్యోగులకు రావాల్సిన బకాయిలు కూడా భారీ మొత్తంలో అందనున్నాయి. సంస్థల వారీగా చూస్తే.. బీమా ఉద్యోగులకు 12.41 శాతం, నాబార్డ్ సిబ్బందికి 20 శాతం, ఆర్బీఐ ఉద్యోగులకు 10 శాతం మేర జీతాలు పెరగనున్నాయి. ఇది వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ప్రభుత్వంపై ఈ నిర్ణయం వల్ల భారీ ఆర్థిక భారం పడనుంది. మొత్తంగా రూ.8,170 కోట్ల భారాన్ని ప్రభుత్వం భరించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో కేవలం బకాయిల (ఎరియర్స్) రూపంలోనే దాదాపు రూ.5,800 కోట్లు వెచ్చించనుంది. ఇకపై ఏటా అదనంగా రూ.171 కోట్ల జీతాల భారం ఉంటుంది. పెన్షనర్ల విషయానికొస్తే, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా 10 శాతం పెన్షన్ పెంపు వర్తిస్తుంది. ఇది వృద్ధాప్యంలో ఉన్న పెన్షనర్లకు ఎంతో ఊరటనిచ్చే విషయం.
నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో ఈ సాలరీ హైక్ ఉద్యోగులకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది. ఏళ్ల తరబడి చేస్తున్న పోరాటం ఫలించడంతో ఉద్యోగ సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నాబార్డ్ ఉద్యోగులకు అత్యధికంగా 20 శాతం పెంపు లభించడం విశేషం. ఈ నెల జీతాలతోనే లేదా వచ్చే నెలలో అదనపు బకాయిలతో కలిపి జీతాలు ఖాతాల్లో జమ అయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం.