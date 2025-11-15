  • Menu
Gold Price: ఒక్కరోజే తులంపై ₹1450 పతనం.. కారణం ఏంటి? హైదరాబాద్‌లో లేటెస్ట్ బంగారం ధరలు ఇవే!

Gold Price: బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి శుభవార్త. ఇటీవల అంతర్జాతీయ పరిణామాల కారణంగా విపరీతంగా పెరిగిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ముఖ్యంగా యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) వడ్డీ రేట్ల కోత అంచనాలు తారుమారు కావడంతో ఇన్వెస్టర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్‌కు దిగారు.

బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

బంగారం ధరలలో భారీ మార్పునకు ప్రధాన కారణం అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) తీసుకున్న నిర్ణయాలు మరియు వ్యాఖ్యలే.

వడ్డీ రేట్ల కోత వాయిదా: మొన్నటి వరకు, ఫెడ్ డిసెంబరులో 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందని బలంగా అంచనాలు ఉన్నాయి. వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తే బంగారం ధర పెరుగుతుందన్న ఆశతో చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు పసిడిపై పెట్టుబడులు పెట్టారు.

హాకిష్ కామెంట్స్: కానీ, తాజాగా ఫెడ్ అధికారులు చేసిన "హాకిష్ కామెంట్స్" (తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు) కారణంగా రేట్ల కోత మరికొంత సమయం పట్టవచ్చని, లేదా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే యోచనలో లేదన్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది.

ప్రాఫిట్ బుకింగ్: ఈ కారణంగా అంచనాలు తప్పడంతో, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ నుంచి తమ లాభాలను వెనక్కి తీసుకునేందుకు (ప్రాఫిట్ బుకింగ్) దిగారు. దీంతో బంగారం రేట్లు భారీ మొత్తంలో తగ్గాయి.

హైదరాబాద్‌లో నేటి (24 క్యారెట్స్, 22 క్యారెట్స్) రేట్లు

దేశీయంగా హైదరాబాద్ నగరంలో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి.


పసిడి రకంతగ్గుదలనేటి తులం (10 గ్రాములు) రేటు
22 క్యారెట్ల బంగారం₹1,450 పతనం₹1,16,450/-
24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం₹1,580 పతనం₹1,27,040/-

గమనిక: ముందటి రోజు 22 క్యారెట్ల ధర ₹2,850 పెరిగింది.


వెండి రేట్లు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితి

వెండి ధర: హైదరాబాద్ నగరంలో కిలో వెండి రేటు స్వల్పంగా ₹100 పెరిగి ₹1,83,100 వద్ద స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతోంది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్: ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల వాయిదా ప్రభావం ఇక్కడ మరింత తీవ్రంగా ఉంది. ఒక దశలో ఔన్సు (31.10 గ్రాములు) స్పాట్ గోల్డ్ రేటు $4,200 పైన ట్రేడవగా, ఒక్కసారిగా $150 డాలర్లకుపైగా కుప్పకూలి, చివరకు $4,085 వద్ద స్థిరపడింది. సిల్వర్ రేటు కూడా 53 డాలర్ల స్థాయి నుంచి 50.60 డాలర్లకు పడిపోయింది.

రూపాయి విలువ: డాలరుతో పోలిస్తే రూపాయి స్వల్పంగా పుంజుకుని 88.70 వద్ద స్థిరపడింది.

