Kapil Farms: భూమిపై పెట్టుబడి, జీవితానికి భరోసా.. తెలంగాణలో ఫామ్ల్యాండ్ ఎందుకంత స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్?
Kapil Farms: తెలంగాణలో వ్యవసాయ భూమిని సొంతం చేసుకోవడం కేవలం ఆస్తిని కలిగి ఉండటమే కాదు, ఆర్థిక భద్రతకు, సుస్థిరతకు, దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి పెట్టుబడి పెట్టడం అవుతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పట్టా పాస్బుక్, టీఎస్ రైతు భరోసా వంటి పథకాల కారణంగా భూ యజమానులు ఇప్పుడు తమ భూమికి చట్టబద్ధమైన ధృవీకరణతో పాటు ప్రభుత్వ మద్దతుతో ఆదాయాన్ని కూడా పొందుతున్నారు. ఈ ప్రయోజనాలన్నిటినీ ఒకే చోట అందిస్తూ, హైదరాబాద్కు సమీపంలో ఉన్న బెస్ట్ ఫామ్ల్యాండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం చూస్తున్నవారికి, కపిల్ ఫామ్స్ మృగనయని ప్రాజెక్ట్ మంచి రాబడిని అందిస్తోంది.
తెలంగాణలో పట్టా పాస్బుక్ ప్రాముఖ్యత
తెలంగాణలో వ్యవసాయ భూమిపై మీకు యాజమాన్యం ఉందని ధృవీకరించే అధికారిక ప్రభుత్వ పత్రమే పట్టాదారు పాస్బుక్. ఇందులో సర్వే నంబర్, సరిహద్దులు, యజమాని పేరు వంటి ముఖ్యమైన వివరాలు ఉంటాయి.
పట్టా పాస్బుక్ ఉంటే కలిగే ప్రయోజనాలు
ఇది భూమి యాజమాన్యానికి నిర్ధారణ సాక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల భూవివాదాలు లేదా మోసపూరిత దావాల నుండి రక్షణ లభిస్తుంది. రైతు భరోసా, రైతు బీమా లేదా పంట రాయితీలు వంటి ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను పొందాలంటే భూ యజమానులు తప్పనిసరిగా నమోదిత పట్టాదారు పాస్బుక్ను కలిగి ఉండాలి. వ్యవసాయ రుణాలు లేదా క్రెడిట్ లైన్లను మంజూరు చేసేటప్పుడు బ్యాంకులు పాస్బుక్ను యాజమాన్య రుజువుగా అంగీకరిస్తాయి. పట్టా పాస్బుక్ భూమి లావాదేవీలను సులభతరం చేస్తుంది, మ్యుటేషన్కు సహాయపడుతుంది. యాజమాన్య మార్పులు చట్టబద్ధంగా గుర్తించబడేలా చేస్తుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం భూ రికార్డులను డిజిటలైజ్ చేయడంతో, అన్ని పట్టా వివరాలు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది పారదర్శకతను పెంచుతుంది. నకిలీ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
టీఎస్ రైతు భరోసా పథకం
టీఎస్ రైతు భరోసా పథకం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి చెందిన ఒక ముఖ్యమైన పథకం. ఇది నేరుగా ఆదాయ బదిలీ, బీమా ప్రయోజనాల ద్వారా రైతులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి రూపొందించబడింది. అర్హులైన రైతులకు ప్రతి పంట సీజన్కు రూ.6,000 చొప్పున ఏడాదికి రూ.12,000 ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. ఇది వారికి స్థిరమైన ఆర్థిక భరోసా ఇస్తుంది. ఈ పథకంలో భాగంగా ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షల బీమా కవరేజీని అందిస్తుంది. ఇది నమోదిత రైతు కుటుంబాలకు ఆర్థిక రక్షణ కల్పిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా వచ్చే ఆదాయ మద్దతు వల్ల రైతులు ప్రైవేట్ రుణదాతలపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది. చిన్న ఎత్తున భూమి ఉన్న యజమానులు కూడా ఈ స్థిరమైన ఆర్థిక సహాయం నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు.
తెలంగాణలో ఫామ్ల్యాండ్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు?
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో హైదరాబాద్ వంటి పట్టణ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉన్న ఫామ్ల్యాండ్లో పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది పెట్టుబడిదారులకు, ఎన్.ఆర్.ఐలకు, దీర్ఘకాలిక ఆస్తి వృద్ధిని కోరుకునే ఉద్యోగులకు లాభదాయకమైన అవకాశంగా మారింది.
ఫామ్ల్యాండ్ పెట్టుబడి ప్రయోజనాలు:
ఫామ్ల్యాండ్ అనేది విలువ తగ్గని భౌతిక ఆస్తి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల సమీపంలో దీని విలువ కాలక్రమేణా పెరుగుతుంది. భూమి విలువ ద్రవ్యోల్బణం రేటు కంటే స్థిరంగా పెరుగుతుంది. అస్థిరమైన ఆర్థిక మార్కెట్ల నుండి సురక్షితమైన రక్షణను అందిస్తుంది. ఫామ్ల్యాండ్ ప్రాజెక్ట్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పంట దిగుబడి వాటా లేదా అద్దె ఆదాయం ద్వారా ఏటా రాబడిని పొందవచ్చు. ఫామ్ల్యాండ్లో పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది పర్యావరణ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. పట్టణ కుటుంబాలను ప్రకృతితో అనుసంధానం చేస్తుంది. భూమిని తరాల మధ్య సులభంగా బదిలీ చేయవచ్చు, తద్వారా సంపద, భద్రత భవిష్యత్తు తరాలకు కూడా అందుతుంది.
కపిల్ ఫామ్స్ ద్వారా మృగనయని ప్రాజెక్ట్ ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?
హైదరాబాద్కు సమీపంలో బెస్ట్ ఫామ్ల్యాండ్ కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు సంగారెడ్డి లోని కపిల్ ఫామ్స్ మృగనయని ప్రాజెక్ట్ పారదర్శకత, అదనపు విలువ కలిగిన ఫీచర్లు, వ్యూహాత్మక స్థానం కారణంగా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ప్రతి ప్లాట్కు రిజిస్టర్డ్ పట్టాదారు పాస్బుక్ లభిస్తుంది, మీ భూమి చట్టబద్ధంగా ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడుతుంది. భూమి ప్రభుత్వంచే ధృవీకరించబడినందున, యజమానులు రైతు భరోసా, రైతు బీమా ప్రయోజనాలను సజావుగా పొందవచ్చు. మీరు చురుకుగా వ్యవసాయం చేయకపోయినా, మీ భూమి సారవంతంగా, బాగా చూసుకోబడేలా మృగనయని మెయింటెనెన్స్ అందిస్తుంది. యజమానులు ప్రతి సంవత్సరం 50 కిలోల సేంద్రీయ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను పొందుతారు.
NIMZ, ముంబై హైవే, JNTU సుల్తాన్పూర్, IIT హైదరాబాద్ వంటి ముఖ్య ప్రదేశాలకు సమీపంలో ఉన్నందున, ఈ ప్రాజెక్ట్ అద్భుతమైన కనెక్టివిటీని, అధిక విలువ పెరుగుదల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఫామ్ల్యాండ్ అభివృద్ధిలో సంవత్సరాల నైపుణ్యంతో, కపిల్ ఫామ్స్ పారదర్శకత, సకాలంలో డెలివరీ, పర్యావరణ అనుకూల డిజైన్కు ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఇది 100 ఎకరాల ప్రాజెక్ట్, ప్రతి ఐదు గుంటల ప్లాట్లో 45 పండ్ల మొక్కలు నాటబడును, ఏటా 5 రోజులు/4 రాత్రులు కాంప్లిమెంటరీ రిసార్ట్ స్టే, క్లబ్హౌస్ & స్విమ్మింగ్ పూల్, 25 సంవత్సరాల ఉచిత క్లబ్ మెంబర్షిప్, కెమెరా నిఘా, కాంపౌండ్ వాల్ వంటి అదనపు ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది. ఈఎంఐ కేవలం నెలకు రూ.32,500 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
పట్టా పాస్బుక్ కలిగి ఉండటం మీ వ్యవసాయ భూమి యాజమాన్యం చట్టబద్ధంగా చెల్లుబాటు అయ్యేలా, సురక్షితంగా ఉండేలా చూస్తుంది. టీఎస్ రైతు భరోసా పథకం దీనికి అనుబంధంగా ఆర్థిక మద్దతును అందిస్తుంది. ఈ ప్రయోజనాలన్నీ కపిల్ ఫామ్స్ మృగనయని వంటి విశ్వసనీయ ప్రాజెక్ట్లో ఒకటైనప్పుడు, చట్టపరమైన స్పష్టత, స్థిరమైన రాబడి మీకు సాధ్యమవుతుంది.
హైదరాబాద్ సమీపంలో ఫామ్ల్యాండ్ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి, మృగనయని ప్రకృతి, శ్రేయస్సు, ప్రశాంతతకు సరైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం, ఆసక్తిగల కొనుగోలుదారులు https://www.kapilfarms.in/ లేదా https://www.mruganayani.kapilfarms.in/ వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు లేదా నేరుగా +91 9839837280 నంబర్కు కాల్ చేయవచ్చు.