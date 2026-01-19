Stock Market: లక్ష పెడితే రెండు లక్షలా? బీసీసీఎల్ ఐపీఓ సృష్టించిన ప్రభంజనం మామూలుగా లేదు!
భారత్ కోకింగ్ కోల్ ఐపీఓ దాదాపు 96% ప్రీమియంతో లిస్ట్ అయింది. ఇది కోల్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థలపై నమ్మకాన్ని పెంచడంతో పాటు మరిన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల లిస్టింగ్కు బాటలు వేసింది.
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల వాస్తవిక విలువను వెలికితీయడానికి మార్కెట్ లిస్టింగ్ అత్యుత్తమ మార్గమని భారత్ కోకింగ్ కోల్ లిమిటెడ్ (BCCL) ఘనమైన అరంగేట్రం నిరూపించింది. కోల్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థల బలాన్ని ఈ స్పందన ధృవీకరించడమే కాకుండా, పబ్లిక్ సెక్టార్ ఐపీఓల (IPO) పట్ల రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచింది.
స్టాక్ మార్కెట్లో బీసీసీఎల్ (BCCL) విజయవంతమైన అరంగేట్రం
జనవరి 9 నుండి 13 మధ్య సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం అందుబాటులో ఉన్న బీసీసీఎల్ ఐపీఓకు అద్భుతమైన డిమాండ్ లభించింది. ప్రైమరీ మార్కెట్లో ఇది 147 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. ₹1,071 కోట్ల విలువైన ఈ ఇష్యూ ధరను షేరుకు ₹21–₹23 మధ్య నిర్ణయించగా, ఇన్వెస్టర్లు దీనిపై విపరీతమైన ఆసక్తిని చూపారు.
సోమవారం ఉదయం స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో బీసీసీఎల్ షేర్లు అదరగొట్టాయి. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE)లో ₹22 ఇష్యూ ధరకు బదులుగా ₹45 వద్ద (సుమారు 104% ప్రీమియం) లిస్ట్ అయ్యాయి. బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE)లో ₹45.21 వద్ద లిస్ట్ అయి 96.57% ప్రీమియం నమోదు చేశాయి. ప్రస్తుతం కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ ₹21,054.30 కోట్లకు చేరుకుంది.
కోల్ ఇండియా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు
బీసీసీఎల్ ఐపీఓ విజయవంతం కావడంపై కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (CIL) చైర్మన్ మరియు ఎండి బి. సాయిరాం స్పందిస్తూ, ఈ స్పందన తమ సంస్థకు ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చిందని, భవిష్యత్తు ఐపీఓలకు ఇది శుభసూచకమని పేర్కొన్నారు.
పీటీఐ (PTI)కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ, "ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల నిజమైన విలువను చాటడానికి ఐపీఓలు ఒక గొప్ప మార్గమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇలాంటి మద్దతు ఉన్నప్పుడు ఐపీఓలను ఏదీ ఆపలేదు" అని అన్నారు. మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తదుపరి అడుగులు వేస్తామని ఆయన తెలిపారు.
కోల్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థల రాబోయే ఐపీఓలు
కోల్ ఇండియాకు చెందిన ఎనిమిది అనుబంధ సంస్థలలో ఏడు బొగ్గును ఉత్పత్తి చేసేవే. బీసీసీఎల్ విజయంతో మిగిలిన సంస్థలను కూడా త్వరగా లిస్ట్ చేయడానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు.
- CMPDI: కోల్ ఇండియా సాంకేతిక మరియు కన్సల్టెన్సీ విభాగమైన సిఎమ్పిడిఐ (CMPDI) ఇప్పటికే సెబీ (SEBI) వద్ద ప్రాథమిక పత్రాలను దాఖలు చేసింది. మార్చి 2026లో దీని ఐపీఓ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- SECL & MCL: సౌత్ ఈస్టర్న్ కోల్ఫీల్డ్స్ (SECL) మరియు మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ (MCL) వంటి భారీ ఉత్పత్తి సంస్థల లిస్టింగ్కు కోల్ ఇండియా బోర్డు సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఇవి 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల సంస్కరణలకు నిదర్శనం
దేశీయ బొగ్గు ఉత్పత్తిలో 80% వాటాను కలిగి ఉన్న కోల్ ఇండియా, తన అనుబంధ సంస్థలను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం ద్వారా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (PSU) సంస్కరణలకు కొత్త ఊపిరి పోస్తోంది. పారదర్శకమైన మార్కెట్ భాగస్వామ్యం ద్వారా పీఎస్యూల అసలు విలువ వెలుగులోకి వస్తుందని ఈ పరిణామాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.