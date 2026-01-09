Steel Sector Demand: స్టీల్ రంగం మద్దతుతో ఐపీఓ! బీసీసీఎల్ భవిష్యత్తు బంగారంలా ఉందా?
భారత్ కోకింగ్ కోల్ (BCCL) ఐపీఓ ఒక్కో షేరుకు ₹21–₹23 ధరతో ప్రారంభమైంది. దీని ద్వారా ₹1,071 కోట్లు సమీకరించనున్నారు. గ్రే మార్కెట్లో మంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (Coal India Ltd) అనుబంధ సంస్థ అయిన భారత్ కోకింగ్ కోల్ లిమిటెడ్ (Bharat Coking Coal Ltd - BCCL) ఐపీఓ (IPO) ప్రారంభమైంది. పెట్టుబడిదారులు జనవరి 13, 2026 వరకు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఐపీఓ వివరాలు:
- ధరల శ్రేణి (Price Band): ఒక్కో షేరుకు ₹21 నుండి ₹23
- ఐపీఓ సైజ్ (Size): ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ద్వారా ₹1,071 కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యం.
- లిస్టింగ్: బీఎస్ఈ (BSE) మరియు ఎన్ఎస్ఈ (NSE)లలో లిస్ట్ కానుంది.
- లాట్ సైజు: 600 షేర్లు.
గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP):
ప్రస్తుతం బీసీసీఎల్ షేర్లు గ్రే మార్కెట్లో ఒక్కో షేరుకు ₹11 ప్రీమియంతో ట్రేడవుతున్నాయి. దీని ప్రకారం, షేరు ₹34 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, అంటే ఇన్వెస్టర్లకు దాదాపు 48% లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అర్హతలు మరియు కోటా:
జనవరి 1, 2026 నాటికి రికార్డుల్లో ఉన్న కోల్ ఇండియా షేర్హోల్డర్లు మాత్రమే బీసీసీఎల్ షేర్హోల్డర్ కోటా కింద దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కనీసం ఒక షేరు ఉన్నా అర్హులు. గరిష్టంగా ₹2 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్ పరిస్థితి (ప్రారంభం నాటికి):
ఐపీఓ ప్రారంభమైన మొదటి రోజునే పబ్లిక్ ఇష్యూ అనేక రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. రిటైల్ విభాగం భారీగా ఓవర్సబ్స్క్రైబ్ అయింది. ఇది సంస్థపై ఇన్వెస్టర్లకు ఉన్న నమ్మకాన్ని సూచిస్తుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు (అంచనా):
- అలాట్మెంట్ తేదీ: జనవరి 14, 2026
- లిస్టింగ్ తేదీ: జనవరి 16, 2026
విశ్లేషకుల అభిప్రాయం - కొనడం మంచిదేనా?:
మార్కెట్ విశ్లేషకులు ఈ ఐపీఓను సానుకూలంగా చూస్తున్నారు. స్టీల్ పరిశ్రమ నుండి కోకింగ్ కోల్కు దీర్ఘకాలిక డిమాండ్ స్థిరంగా ఉంటుంది కాబట్టి, కంపెనీకి నిరంతరం నగదు ప్రవాహం (Cash Flow) ఉంటుందని మెహతా ఈక్విటీస్ విశ్లేషకులు రాజన్ షిండే తెలిపారు. కంటిలాల్ ఛగన్లాల్ సెక్యూరిటీస్ నుండి మహేష్ ఎం ఓజా మాట్లాడుతూ, కంపెనీకి తక్కువ అప్పులు, బలమైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఉండటం వల్ల ఇన్వెస్టర్లకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఆర్థిక వివరాలు:
- ప్రైస్-టు-బుక్ నిష్పత్తి: 1.63 (మార్చి 31, 2025 నాటికి)
- ప్యాట్ (PAT) మార్జిన్: 8.60%
- మొత్తం అప్పులు: ₹1,560 కోట్లు (Q2 FY26 నాటికి)
స్థిరమైన డిమాండ్, బలమైన ప్రాథమిక అంశాలు మరియు ఆకర్షణీయమైన వాల్యుయేషన్ కారణంగా, లిస్టింగ్ లాభాలను మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని లక్ష్యంగా చేసుకునే వారికి బీసీసీఎల్ ఐపీఓ మంచి అవకాశమని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.