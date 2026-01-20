  • Menu
Bank Locker? బ్యాంక్ లాకర్ vs గోల్డ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్.. మీ అవసరాలకు ఏది బెస్ట్?

Highlights

బ్యాంకులో బంగారం దాచుకోవాలనుకుంటున్నారా? బ్యాంక్ లాకర్ మరియు గోల్డ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లలో ఏది మీకు లాభదాయకం? రెండింటి మధ్య ఉన్న తేడాలు మరియు లాభనష్టాల విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.

బంగారం ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. తులం పసిడి ధర రూ. 1.45 లక్షలు దాటిపోవడంతో, ఇంట్లో నగలను ఉంచుకోవడం రిస్క్‌తో కూడుకున్న పనిగా మారింది. ఈ క్రమంలో చాలా మంది తమ బంగారాన్ని బ్యాంకులో భద్రపరుచుకోవాలని చూస్తున్నారు. ఇందుకోసం మనకు ప్రధానంగా రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి: ఒకటి బ్యాంక్ లాకర్, రెండోది గోల్డ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ (Gold OD). అయితే, ఈ రెండింటిలో మీకు ఏది లాభదాయకమో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

1. బ్యాంక్ లాకర్ (Bank Locker): కేవలం భద్రత కోసమే..

బ్యాంక్ లాకర్ అనేది మీరు బ్యాంకులో ఒక చిన్న అరను అద్దెకు తీసుకుని, అందులో మీ నగలను లేదా డాక్యుమెంట్లను దాచుకునే పద్ధతి.

ఫీజు: లాకర్ సైజును బట్టి మీరు ఏటా వార్షిక అద్దె (Annual Rent) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

గోప్యత: మీరు లాకర్‌లో ఏం పెడుతున్నారో బ్యాంకుకు తెలియదు. అందుకే మీ వస్తువులకు బ్యాంక్ ఇచ్చే భద్రతా బాధ్యత కూడా పరిమితంగానే ఉంటుంది.

ప్రయోజనం: కేవలం వస్తువులు సురక్షితంగా ఉండాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. కానీ, దీనివల్ల మీకు ఎలాంటి ఆదాయం లేదా ఆర్థిక వెసులుబాటు ఉండదు.

2. గోల్డ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ (Gold OD): భద్రతతో పాటు డబ్బు!

ఇది ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ క్రెడిట్ లైన్ సదుపాయం. మీ బంగారాన్ని బ్యాంకులో ఉంచి, దాని విలువ ఆధారంగా కొంత లిమిట్‌ను అప్పుగా పొందవచ్చు.

వడ్డీ: మీరు బ్యాంకు నుండి ఎంత డబ్బు వాడుకుంటారో, ఆ మొత్తానికి మాత్రమే వడ్డీ చెల్లించాలి. మొత్తం లిమిట్‌పై వడ్డీ ఉండదు.

ఖర్చు: దీనికి లాకర్ అద్దె లాంటివి ఉండవు. పైగా మీ బంగారానికి బ్యాంకు పూర్తి బాధ్యత వహిస్తుంది.

రెన్యువల్: నిర్ణీత కాలం తర్వాత వడ్డీ చెల్లించి ఈ లిమిట్‌ను పొడిగించుకోవచ్చు.

రెండింటి మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసాలు:

మీకు ఏది బెటర్?

మీరు ఎప్పుడూ నగలు వాడుతుంటారు, కేవలం భద్రత కావాలి అనుకుంటే: బ్యాంక్ లాకర్ ఉత్తమం. ఇందులో మీకు నచ్చినప్పుడు వెళ్లి నగలు తెచ్చుకోవచ్చు, మళ్ళీ దాచుకోవచ్చు.

మీ దగ్గర నగలు ఉన్నాయి, కానీ అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరం పడవచ్చు అనుకుంటే: గోల్డ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బెస్ట్ ఛాయిస్. దీనివల్ల లాకర్ అద్దె మిగులుతుంది, అవసరమైనప్పుడు తక్కువ వడ్డీకే లోన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

ముఖ్యంగా వ్యాపారులు, అత్యవసరంగా నగదు కావాలనుకునే వారు 'గోల్డ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్' వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకునే ముందు ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు మరియు వడ్డీ రేట్లను మీ బ్యాంకులో అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది.

