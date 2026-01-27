Bank Holidays in February 2026: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు అలర్ట్: ఫిబ్రవరిలో బ్యాంక్ సెలవుల జాబితా ఇదే.. వరుసగా ఇన్ని రోజులా?
February Bank Holiday: మీరు ఫిబ్రవరి నెలలో ఏవైనా బ్యాంకు పనులను ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీకోసమే. ఫిబ్రవరి 2026 నెలకు సంబంధించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) అధికారిక సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. వచ్చే నెలలో వారపు సెలవులు, పండుగలు కలిపి పలు రోజులు బ్యాంకులు మూసి ఉండనున్నాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఫిబ్రవరి 2026: దేశవ్యాప్త సెలవుల జాబితా
దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆదివారాలు మరియు రెండు, నాలుగో శనివారాల్లో బ్యాంకులు పని చేయవు. ఆ తేదీలు ఇవే:
ఫిబ్రవరి 1: ఆదివారం (వారపు సెలవు).
ఫిబ్రవరి 14: రెండవ శనివారం.
ఫిబ్రవరి 15: ఆదివారం (మహాశివరాత్రి & వారపు సెలవు).
ఫిబ్రవరి 22: ఆదివారం (వారపు సెలవు).
ఫిబ్రవరి 28: నాల్గవ శనివారం.
రాష్ట్రాల వారీగా అదనపు సెలవులు
పండుగలు మరియు స్థానిక సందర్భాల బట్టి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అదనపు సెలవులు ఉంటాయి:
ఫిబ్రవరి 15 (మహాశివరాత్రి): ఈ ఏడాది శివరాత్రి ఆదివారం వచ్చినప్పటికీ, దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
ఫిబ్రవరి 18 (లోసర్): సిక్కింలో బ్యాంకులు పనిచేయవు.
ఫిబ్రవరి 19: ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి సందర్భంగా మహారాష్ట్రలో సెలవు.
ఫిబ్రవరి 20: అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మిజోరంలలో రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం కారణంగా బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
బ్యాంకు మూసి ఉన్నా.. ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి!
బ్యాంకు శాఖలు మూసివేసినప్పటికీ, కస్టమర్లకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
UPI లావాదేవీలు: గూగుల్ పే, ఫోన్ పే వంటి సేవలు యధావిధిగా పనిచేస్తాయి.
మొబైల్/ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్: నిధుల బదిలీ కోసం వీటిని వాడుకోవచ్చు.
ATM సేవలు: నగదు ఉపసంహరణ కోసం ఏటీఎంలు పనిచేస్తాయి.
ముఖ్య గమనిక: చెక్ క్లియరెన్స్, డ్రాఫ్ట్లు, లాకర్ వంటి పనుల కోసం బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి, సెలవు దినాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలని RBI సూచిస్తోంది.