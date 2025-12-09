Bank Holiday Alert: ఈ వారం 3 రోజుల బ్యాంకు హాలిడేలు!
డిసెంబర్ నెలలో బ్యాంకులకు వరుసగా పబ్లిక్ హాలిడేలు రావడంతో ఖాతాదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
డిసెంబర్ నెలలో బ్యాంకులకు వరుసగా పబ్లిక్ హాలిడేలు రావడంతో ఖాతాదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే మొదటి వారంలోనే పలుచోట్ల సెలవులు ఉండగా, ఇప్పుడు డిసెంబర్ రెండో వారం కూడా మూడు రోజులపాటు బ్యాంకులు బంద్ కానున్నాయి. కాబట్టి ఖాతాదారులు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
రెండో వారం కూడా వరుస సెలవులు
ప్రతి ఆదివారం, రెండో శనివారం, నాలుగో శనివారం బ్యాంకులకు పద్ధతి ప్రకారం సెలవులు ఉంటాయి. డిసెంబర్ నెలలో ఈ రొటీన్ సెలవులతో పాటు అదనంగా మరికొన్ని ప్రత్యేక హాలిడేలు రావడంతో రెండో వారం మొత్తం మూడు రోజులు బ్యాంకులు బంద్ కానున్నాయి.
ఈ మూడు రోజులు ఏవి? ఎందుకు?
డిసెంబర్ 9:
కేవలం కేరళలో జనరల్ ఎన్నికల కారణంగా బ్యాంకులకు సెలవు.
డిసెంబర్ 12:
మేఘాలయలో పా తోగన్ సాంగ్మా వర్థంతి సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్.
డిసెంబర్ 13:
దేశవ్యాప్తంగా రెండో శనివారం కావడంతో బ్యాంకులు మూసివేత.
నెల మొదటి రోజున కూడా ప్రత్యేక హాలిడే
డిసెంబర్ 1న దేశవ్యాప్తంగా పబ్లిక్ హాలిడే కాగా, రాష్ట్రాలివారీగా
స్టేట్ ఇండీజీనియస్ ఫెయిత్ డే,
గోవా లిబరేషన్ డే
వంటి స్థానిక సెలవులు కూడా అమల్లో ఉండాయి. ఆర్బీఐ ప్రకటించిన సెలవులతో పాటు రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేకంగా ఉండే హాలిడేలు కూడా పాటించాలి.
క్రిస్మస్, బాక్సింగ్ డే ప్రభావం
ఈ నెల చివర్లో కూడా రెండు ముఖ్యమైన సెలవులు:
డిసెంబర్ 25 – క్రిస్మస్
డిసెంబర్ 26 – బాక్సింగ్ డే
ఇవి కూడా ప్రాంతానుసారం బ్యాంకుల పనితీరుపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
అయితే బ్యాంక్ బ్రాంచ్లు బంద్ ఉన్నా ఆన్లైన్ సేవలు, UPI, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ATMలు అలాగే పనిచేస్తాయి.
ఖాతాదారులకు సూచన
బ్యాంక್ బ్రాంచ్లకు వెళ్లాల్సి ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా ముందే తేదీలు చెక్ చేసుకోవాలి.
బ్రాంచ్ దూరంగా ఉంటే తిరిగి తిరిగి ప్రయాణం చేయాల్సి రావచ్చు.
పెద్ద మొత్తంలో చెక్కులు, డిపాజిట్లు, కీలక క్లియరెన్స్లు ఉంటే ముందుగానే బ్యాంక్ను సంప్రదించడం మంచిది.
అవసరమైతే ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ లేదా థర్డ్ పార్టీ యాప్లు ఉపయోగించవచ్చు.