Bank Holiday Alert: బ్యాంకులకు వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు!
బ్యాంకు వినియోగదారులకు అలర్ట్! జనవరి 24 నుంచి 27 వరకు వరుసగా 4 రోజులు బ్యాంకులు బంద్. గణతంత్ర దినోత్సవం మరియు సమ్మె నేపథ్యంలో సెలవులు. మీ పనులు ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి.
జనవరి మాసంలో ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించే వారు తమ పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమం. జనవరి 24 నుండి జనవరి 27 వరకు వరుస సెలవులు మరియు సమ్మె కారణంగా బ్యాంకింగ్ సేవలకు అంతరాయం కలగనుంది.
సెలవుల క్యాలెండర్ ఇదే:
కింది పట్టిక ద్వారా ఏ రోజు ఏ కారణంతో బ్యాంకు పనిచేయదో తెలుసుకోండి:
జనవరి 27న సమ్మె ఎందుకు?
సోమవారం వరకు ప్రభుత్వ సెలవులు ఉండగా, మంగళవారం (జనవరి 27) బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాలు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి.
డిమాండ్: వారానికి 5 పనిదినాలు (5-Day Work Week) మాత్రమే ఉండాలని బ్యాంక్ సిబ్బంది ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
కారణం: స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు, కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు శనివారాల్లో పని చేయనప్పుడు, బ్యాంకులకు కూడా అదే విధానాన్ని వర్తింపజేయాలని యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (UFBU) పట్టుబడుతోంది.
ఈ విషయమై గతంలో చర్చలు జరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితం రాకపోవడంతో మరోసారి సమ్మె బాట పట్టారు.
వినియోగదారులకు సూచనలు:
- నగదు లభ్యత: వరుస సెలవుల కారణంగా ఏటీఎంలలో నగదు కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అవసరమైన నగదును ముందుగానే డ్రా చేసుకోవడం మంచిది.
- డిజిటల్ బ్యాంకింగ్: ఫిజికల్ బ్యాంకులు మూతపడినా.. నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ (UPI), మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి.
- ముందస్తు ప్లానింగ్: చెక్కుల క్లియరెన్స్ లేదా ఇతర డాక్యుమెంటేషన్ పనులు ఉంటే ఈ శుక్రవారం లోపు లేదా జనవరి 28 తర్వాత ప్లాన్ చేసుకోండి.