Pension Scheme : రోజు రూ. 7 పొదుపు చేస్తే చాలు..నెలకు రూ. 5వేల పెన్షన్ ..సూపర్ డూపర్ పెన్షన్ స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే..!!
atal pension yojana benefits: ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నెల జీతం ఎలా సరిపెట్టుకోవాలన్న ఆలోచనతో పాటు, రేపటి జీవితం ఎలా ఉండబోతోందన్న ఆందోళన కూడా చాలా మందిలో పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా వృద్ధాప్యంలో ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా స్వతంత్రంగా జీవించాలనే కోరిక ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది. అందుకే కొందరు బ్యాంక్ సేవింగ్స్పై ఆధారపడుతున్నారు, మరికొందరు ఎస్ఐపీ, ఎఫ్డీ వంటి పెట్టుబడి మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. అయితే ఈ అన్ని ఆప్షన్లకన్నా భిన్నంగా, సామాన్యులు, అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే కార్మికుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఒక భరోసా పథకం ఉంది. అదే అటల్ పెన్షన్ యోజన.
ఈ పథకం ఉద్దేశం చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. మీరు ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడే కొద్దికొద్దిగా పొదుపు చేస్తే, 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ప్రతి నెలా ఒక స్థిరమైన పెన్షన్ మీ చేతికి రావాలి. వృద్ధాప్యంలో ఆదాయం లేక ఇబ్బంది పడకూడదన్నదే ఈ స్కీమ్ ప్రధాన లక్ష్యం. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఇప్పటికే ఈ పథకంలో భాగమయ్యారు. ఇందులో చేరితే నెలకు కనీసం రూ. 1000 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ. 5000 వరకు పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
అసలు అటల్ పెన్షన్ యోజన అంటే ఏమిటి?
అటల్ పెన్షన్ యోజన అనేది భారత ప్రభుత్వమే ప్రవేశపెట్టిన సామాజిక భద్రతా పథకం. దీనిని పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) పర్యవేక్షిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు, కూలీలు, చిన్న వ్యాపారులు వంటి అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే వారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరం. ఉద్యోగం ముగిసిన తర్వాత కూడా నెలనెలా ఆదాయం ఉండేలా చేయడమే ఈ స్కీమ్ ప్రధాన ఉద్దేశం.
ఈ పథకంలో చేరిన వారు కనీసం 20 సంవత్సరాల పాటు క్రమం తప్పకుండా ప్రీమియం చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత 60 ఏళ్లు నిండిన వెంటనే, వారు ఎంచుకున్న పెన్షన్ మొత్తాన్ని ప్రతి నెలా పొందుతారు. ఇతర పెన్షన్ లేదా ఇన్సూరెన్స్ పథకాలతో పోలిస్తే ఇందులో చెల్లించాల్సిన మొత్తం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. వయస్సు ఎంత తక్కువగా ఉంటే, ప్రీమియం అంత తక్కువగా ఉంటుంది.
ఎవరు అర్హులు?
ఈ పథకంలో చేరడానికి కొన్ని ప్రాథమిక అర్హతలు ఉంటాయి.
దరఖాస్తు చేసే వ్యక్తి వయస్సు 18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీసులో సేవింగ్స్ ఖాతా తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్ ఇవ్వడం మంచిది (కమ్యూనికేషన్ కోసం).
ఆదాయపు పన్ను చెల్లించే వారు ఈ పథకంలో చేరలేరు.
ఈపీఎఫ్, ఈఎస్ఐ వంటి ఇతర చట్టబద్ధమైన సామాజిక భద్రతా పథకాల్లో ఇప్పటికే ఉన్నవారికి ప్రభుత్వం ఇచ్చే సహవిరాళం వర్తించదు.
కేవలం భారత పౌరులే ఈ స్కీమ్కు అర్హులు.
ప్రీమియం ఎంత? పెన్షన్ ఎంత వస్తుంది?
అటల్ పెన్షన్ యోజనలో మీరు పొందాలనుకునే పెన్షన్ మొత్తాన్ని ముందుగానే ఎంచుకోవాలి. రూ. 1000, రూ. 2000, రూ. 3000, రూ. 4000 లేదా రూ. 5000 — ఈ ఐదు ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఎంచుకున్న పెన్షన్, పథకంలో చేరే వయస్సును బట్టి నెలవారీ ప్రీమియం నిర్ణయించబడుతుంది.
ఉదాహరణకు నెలకు రూ. 5000 పెన్షన్ కావాలంటే
18 ఏళ్ల వయస్సులో చేరితే నెలకు సుమారు రూ. 210 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
30 ఏళ్ల వయస్సులో చేరితే వచ్చే 20 ఏళ్ల పాటు నెలకు సుమారు రూ. 577 చెల్లించాలి.
ఈ ప్రీమియాన్ని మీ బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి ఆటో డెబిట్ ద్వారా నెలవారీగా లేదా త్రైమాసికంగా కట్ చేస్తారు. ఖాతాలో సరిపడా బ్యాలెన్స్ లేకపోతే, ప్రతి రూ. 100 కాంట్రిబ్యూషన్కు రూ. 1 చొప్పున పెనాల్టీ విధిస్తారు.
ఈ పథకం వల్ల లభించే ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు
అటల్ పెన్షన్ యోజనలో అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ గ్యారంటీ పెన్షన్. మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన పెన్షన్ మాత్రం తప్పకుండా వస్తుంది. ఒకవేళ పెట్టుబడిపై వచ్చిన రాబడి తక్కువగా ఉంటే, ఆ తేడాను ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. రాబడి ఎక్కువగా వస్తే, ఆ అదనపు మొత్తాన్ని మీ ఖాతాలోనే జమ చేస్తారు.
60 ఏళ్ల తర్వాత చందాదారుడు మరణిస్తే, అదే పెన్షన్ మొత్తాన్ని జీవిత భాగస్వామికి చెల్లిస్తారు. చందాదారుడు మరియు జీవిత భాగస్వామి ఇద్దరూ మరణించిన పక్షంలో, అప్పటి వరకు జమ అయిన మొత్తం కార్పస్ను నామినీకి అందజేస్తారు. అదనంగా, ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం ఈ పెట్టుబడిపై పన్ను మినహాయింపులు కూడా వర్తిస్తాయి.
ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి?
అటల్ పెన్షన్ యోజనలో చేరడం చాలా ఈజీ.
మీకు సేవింగ్స్ ఖాతా ఉన్న బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీసుకు వెళ్లాలి.
ఏపీవై రిజిస్ట్రేషన్ ఫారం తీసుకుని, అవసరమైన వివరాలు నింపాలి.
ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలు ఇవ్వాలి.
నెలవారీ ప్రీమియం కటింగ్ కోసం ఆటో డెబిట్కు అనుమతి ఇవ్వాలి.
ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక బ్యాంక్ నుంచి ధృవీకరణ లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అందుతుంది.
60 ఏళ్లు వచ్చే వరకు క్రమం తప్పకుండా ప్రీమియం చెల్లిస్తే, వృద్ధాప్యంలో మీకు ఒక నమ్మకమైన ఆదాయ వనరు సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ 60 ఏళ్లకు ముందే పథకం నుంచి బయటకు రావాలనుకుంటే, మీరు చెల్లించిన మొత్తం మరియు దానిపై వచ్చిన వడ్డీ మాత్రమే తిరిగి వస్తుంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చే వాటా మాత్రం తిరిగి చెల్లించదు.
చిన్న మొత్తాలతో ప్రారంభించి భవిష్యత్తుకు పెద్ద భద్రత కల్పించే పథకం కావాలంటే, అటల్ పెన్షన్ యోజన నిజంగా ఒక మంచి ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు.