Amazon Great Republic Day సేల్ షురూ: ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్, గెలాక్సీ S25 అల్ట్రాపై భారీ డిస్కౌంట్లు.. ధరల జాబితా ఇదే!

Highlights

అమెజాన్ గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026 ప్రారంభమైంది. శాంసంగ్ S25 అల్ట్రా, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ వంటి ప్రీమియం ఫోన్లపై భారీ తగ్గింపులు లభిస్తున్నాయి. పూర్తి ఆఫర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

షాపింగ్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అమెజాన్ గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026 దేశవ్యాప్తంగా అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. జనవరి 16 నుండి అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ సేల్‌లో స్మార్ట్‌ఫోన్లు, లాప్‌టాప్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్లను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్!

ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్లపై అదిరిపోయే డీల్స్:

టాప్ బ్రాండ్లకు చెందిన లేటెస్ట్ ఫోన్లు ఈ సేల్‌లో ఎంత ధరకు లభిస్తున్నాయో ఓసారి చూడండి:

అదనపు డిస్కౌంట్లు పొందడం ఎలా?

ధరల తగ్గింపుతో పాటు బ్యాంకు ఆఫర్లను ఉపయోగించి మరిన్ని లాభాలు పొందవచ్చు:

SBI ఆఫర్: ఎస్‌బీఐ క్రెడిట్ కార్డులు లేదా ఈఎంఐ లావాదేవీలపై 10% ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.

క్యాష్‌బ్యాక్: అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ కార్డు వినియోగదారులకు 5% అదనపు క్యాష్‌బ్యాక్ అందుబాటులో ఉంది.

ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్: మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా వేల రూపాయల తగ్గింపు పొందవచ్చు. పాత ఫోన్ కండిషన్ బాగుంటే ఊహించని ధర లభిస్తుంది.

నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ: ఎటువంటి అదనపు వడ్డీ లేకుండా నెలవారీ వాయిదాల్లో ఫోన్ కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు ఉంది.

త్వరపడండి!

ఈ ఆఫర్లు స్టాక్ ఉన్నంత వరకు లేదా సేల్ ముగిసే వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు నచ్చిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను వెంటనే బుక్ చేసుకోవడం మంచిది. స్మార్ట్‌ఫోన్లే కాకుండా స్మార్ట్ టీవీలు, కిచెన్ అప్లయెన్సెస్ మరియు వేరబుల్స్ (వాచీలు, ఇయర్‌బడ్స్) పై కూడా భారీ డిస్కౌంట్లు కొనసాగుతున్నాయి.

