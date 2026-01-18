  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Alert for Investors: 26 ఏళ్ల తర్వాత ఆదివారం రోజున స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్.. కారణం ఇదే!

Alert for Investors: 26 ఏళ్ల తర్వాత ఆదివారం రోజున స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్.. కారణం ఇదే!
x
Highlights

ఇన్వెస్టర్లకు అలర్ట్! ఫిబ్రవరి 1 (ఆదివారం) నాడు స్టాక్ మార్కెట్లు పని చేయనున్నాయి. కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 సందర్భంగా BSE, NSE ప్రత్యేక ట్రేడింగ్ నిర్వహించనున్నాయి. పూర్తి టైమింగ్స్ మరియు వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో మరో అరుదైన ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. సాధారణంగా వారానికి ఐదు రోజులు మాత్రమే పనిచేసే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE).. రాబోయే ఫిబ్రవరి 1 (ఆదివారం) నాడు ప్రత్యేకంగా ట్రేడింగ్ నిర్వహించనున్నాయి.

ఆదివారం ఎందుకు పని చేస్తున్నాయి?

కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఫిబ్రవరి 1న పార్లమెంటులో కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 (Union Budget 2026) ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఆ రోజు ఆదివారం అయినప్పటికీ, బడ్జెట్ ప్రకటనలు మార్కెట్‌పై చూపే ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఇన్వెస్టర్ల సౌకర్యార్థం మార్కెట్లు తెరిచి ఉంచాలని సెబీ (SEBI) మరియు ఎక్స్ఛేంజీలు నిర్ణయించాయి.

ట్రేడింగ్ సమయాలు (Trading Timings):

ఆదివారం రోజున కూడా మార్కెట్లు సాధారణ రోజుల్లో లాగే పని చేస్తాయి:

ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్: ఉదయం 9:00 నుండి 9:08 వరకు.

సాధారణ ట్రేడింగ్: ఉదయం 9:15 నుండి మధ్యాహ్నం 3:30 వరకు.

సెగ్మెంట్లు: ఈక్విటీ, ఎఫ్ అండ్ ఓ (F&O), కమొడిటీ డెరివేటివ్స్ సెగ్మెంట్లలో లావాదేవీలు యథావిధిగా జరుగుతాయి.

గమనిక: ఆదివారం సెటిల్మెంట్ సెలవు కావడంతో T+0 సెటిల్మెంట్ మరియు ఆక్షన్ సెషన్లు మాత్రం ఉండవు.

బడ్జెట్ రోజున మార్కెట్ ఎందుకు కీలకం?

బడ్జెట్‌లో ప్రకటించే పన్ను మార్పులు, వివిధ రంగాలకు కేటాయింపులు స్టాక్ మార్కెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే బడ్జెట్ రోజున మార్కెట్లు విపరీతమైన హెచ్చుతగ్గులకు (Volatility) లోనవుతాయి. దీనిని క్యాష్ చేసుకోవడానికి లేదా నష్టాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇన్వెస్టర్లకు ట్రేడింగ్ అందుబాటులో ఉండటం అవసరం.

26 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రికార్డు

భారత బడ్జెట్ చరిత్రలో ఇది ఒక అరుదైన సందర్భం. చివరిగా 2000 సంవత్సరంలో బడ్జెట్ ఆదివారం రోజున వచ్చింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు 26 ఏళ్ల తర్వాత అదే రిపీట్ అవుతోంది. గతంలో 2015, 2025లో బడ్జెట్ శనివారం వచ్చినప్పుడు కూడా మార్కెట్లు పని చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick